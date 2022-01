Exclusiva: Conoce qué hay detrás de Regina Pavón, la hija de Maite Perroni Regina Pavón hizo a Maite Perroni debutar como madre, pero solo en la pantalla de televisión. Aquí todos los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pese a tener solo 23 años, Regina Pavón cuenta con una importante trayectoria como actriz. De hecho, a los 12 años interpretó al personaje principal de Gabriela Suárez, en su etapa de adolescencia, de la telenovela La patrona. A partir de entonces, ha formado parte de proyectos televisivos como Gossip Girl Acapulco, Ringo y Monarca. Pero fue su rol central en Oscuro deseo que la consolidó profesionalmente. En esta serie encarnó a Zoe Solares, la hija de Alma Solares, que fue interpretada por Maite Perroni. Ahora, narra cómo fue tener de mamá a la exRBD. "Maite y yo platicábamos cómo nos sentíamos cuando recién nos integramos al proyecto. Sé que para el personaje de Alma, tenían a otra actriz; cuando deciden que dicha actriz ya no iba a interpretarla y Maite Perroni iba a hacer unas pruebas de cámara, genuinamente pensé que me iban a sacar del proyecto porque dije 'Maite Perroni está muy joven ¿cómo va a ser mi mamá?. No se les va a funcionar y me van a sacar a mí', obviamente", relató Pavón a People en Español. "Cuando vimos que las dos nos quedamos fue porque en las pruebas de cámara vieron que teníamos mucha química en escena", agregó. "Fue muy padre que nos dieran la oportunidad de que, aunque físicamente no pudiéramos llegar a construir una relación de madre e hija verosímil para el espectador, logramos trabajar a través de ensayos y de una construcción de que eso no era importante porque hay muchísimas madres jóvenes". Regina Pavón Credit: Cortesía de Book Agency SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante la grabación de la primera temporada, la intérprete de Mónica en la película No manches Frida tuvo que lidiar con la muerte de su padre; lo cual, fue una experiencia "muy fuerte" que compartió con la cantante. "A Maite la verdad es que la quiero muchísimo y es una persona muy especial. Por cosas personales, estuvimos en momentos muy importantes de nuestra vida en general. La verdad fue un placer volver a trabajar con ella en set", confesó. La relación madre e hija tendrá giros inesperados para al segunda entrega de Oscuro deseo, donde la cercanía que obtuvieron cuando el personaje de Alma acepta el romance de Zoe con su mejor amiga, sufrirá una evolución. "Zoé se vuelve más la mamá de su mamá. Y como actrices ese juego fue muy interesante", Regina Pavón "Para Zoé fue muy importante porque no había salido del clóset por miedo a todo lo que te tienes que enfrentar. Prefería ser infeliz, un poco, a tener que pasar por cosas y ser juzgada. Y al escuchar a su mamá decir lo contrario a lo que tanto miedo había tenido a escuchar, fue para ella lo más amoroso", explicó. "Por cosas que suceden, Zoé se vuelve más la mamá de su mamá. Y como actrices ese juego fue muy interesante de trabajar". Por el momento, Regina Pavón está trabajando en diversos proyectos que pronto verán la luz; mientras tanto, puedes ver su trabajo en la nueva temporada de Oscuro deseo, que se estrena por la plataforma streaming Netflix el próximo 2 de febrero.

