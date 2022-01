¡De pasante a presentadora! Conoce la historia de Jessica Rodríguez de Despierta América La comunicadora venezolana conversó en exclusiva con People en Español sobre cómo llegó a Estados Unidos y a la cadena Univision a conducir el segmento El revoltillo digital. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La presentadora de televisión Jessica Rodríguez siempre tuvo grandes sueños de estar frente a una pantalla ya sea como cantante o actriz. Pero mientras cursaba la secundaria, con apenas 15 años, descubrió su pasión por la comunicación y el periodismo, según relata ella a People en Español. En una entrevista virtual desde su casa en Miami para People VIP, la hoy reportera responsable del segmento El revoltillo digital de Despierta América (Univision) compartió que antes de colocarse frente a las cámaras comenzó como pasante en la cadena mientras estudiaba en la universidad —hace casi 8 años— y luego pasó a ser productora de moda y belleza. "En este momento estoy viviendo un sueño cumplido. Llegué muy chiquita [a Estados Unidos] y como todo emigrante mi mamá y mi papá se esforzaron muchísimo para que yo pudiese alcanzar algún día mi sueño y para que mi hermano también pudiera ejercer una carrera y tener sobre todo una libertad que no íbamos a tener en Venezuela", dice Rodríguez. En cuanto a su otra pasión, la belleza, la comunicadora de 27 años compartió algunos de sus truquitos para lucir espectacular con las últimas tendencias de la moda. Si quieres saber cuáles son no te pierdas la próxima edición impresa de la revista disponible a partir del 18 de febrero. Y ve su entrevista de VIP en el video que encabeza esta nota. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

