Conoce a Benjamin Levy Aguilar, de la serie La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana ¿Sabías que este guapísimo actor es guatemalteco y que una fractura en su pierna hizo que cambiara su sueño de ser futbolista? ¡Mira lo que nos contó en exclusiva! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La miniserie La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana que se estrenó recientemente en Netflix, protagonizada por Kristen Bell, está en boca de todos y uno de los actores que ha llamado la atención y ha logrado reconocimiento internacional es el guatemalteco Benjamín Levy Aguilar. En una entrevista en People VIP, el actor contó cómo su sueño de convertirse en futbolista profesional cambió al de ser actor tras tener una conversación que tuvo con su madre, mientras esperaban por la luz verde en un semáforo, a sus 18 años. "Nací y crecí en Guatemala. Mi primer sueño fue el fútbol, fui reclutado por el A.C. Milan a los 11 años para jugar en Italia y me fui por 2 años a jugar con el club, conocí a todos los jugadores y ese era mi sueño desde pequeño, desde que supe caminar", explicó. Benjamín Levy Aguilar. Credit: Photo by Tommaso Boddi/Getty Images "A mis 18 años, cuando estaba un poco deprimido y no sabía ni tenía una dirección clara le dije: 'Ma' yo tenía un sueño tan grande con el fútbol y eso paró por una fractura de mi fémur' y [ella] se quedó pensando en ese semáforo rojo que íbamos camino a renovar mi licencia y me dijo: '¿Y porqué no actuación'? Y yo nunca había pensado eso", agregó. ¿Cómo fueron sus inicios en la actuación en Los Ángeles y cuáles son sus próximos proyectos? ¡Mira la entrevista completa colgada arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

