Conoce a la nueva conductora de “Hoy” ¡Ha causado revuelo! Una nueva conductora se unió al elenco del programa matutino Hoy; sin embargo, su llegada ha causado revuelo ¿por qué? Aquí te lo contamos. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta mañana, se dio a conocer la llegada de una nueva conductora a la emisión matutina Hoy; se trata de Tania Rincón, quien actualmente es titular del reality de concurso titulado Guerreros 2020. “Hoy está con nosotros todo el programa, como conductora invitada, una guerrera: Tania Rincón”, mencionó Raúl Araiza para hacer la presentación correspondiente. “Oye, no te podemos hacer bolita”, mencionaron el resto de los conductores refiriéndose a las medidas de sanidad. “Te queremos”. “La última vez que nos vimos nos besuqueamos y ahora cuánto tiempo ha pasado”, respondió Rincón. “Feliz de estar con ustedes”. RELACIONADO: Un conductor del programa Hoy está en espera de un bebé ¿de quién se trata? Si bien, su incursión fue solo como presentadora invitada, su llegada ha causado mucho revuelo debido a que Rincón era una de las titulares del programa rival Venga la Alegría, donde estuvo por varios años. Los cibernautas de inmediato externaron su opinión ante esta participación con opiniones encontradas. “Y ella juraba que jamás estaría en Televisa… En fin, hipocresía”, escribió una fanática. “¡¡¡Qué se quede en Hoy!!! Necesitan conductoras nuevas, ya esta muy aburrido”, mencionó un seguidor. “Tanto que le tirabas a los del programa Hoy y el canal de las estrellas; terminaste con ellos”, comentó un usuario. “Tania me cae perfectamente bien. Me cae mal que quienes son de televisión Azteca siempre hablan mal de Televisa y de los conductores de Hoy, y llegan con su cara de afligidas como que no pasó nada”, expresó alguien más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Me encanta Tania Rincón; qué bueno que esté en Televisa es una excelente conductora, amable, sencilla, siempre sonriente, una gran mujer y es muy divertida le encanta el desmadre buena onda”, agregó otra persona. “¡¡¡Por favor déjenla en el programa!!! Es una excelente conductora muy carismática y súper linda”, pidió un cibernauta. “Odiooo que los conductores de TVAzteca estén en Televisa y más en Hoy como si no hubiera gente en Televisa”, advirtió otro fanático.

