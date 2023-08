Conoce a los 8 famosos que participarán en Mira quién baila La Revancha La exitosa competencia reality de baile de Univision regresa este otoño al prime time de la televisión hispana con Chiquinquirá Delgado y Mane de la Parra como conductores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MQB Mira quién baila regresa a Univision | Credit: Univision (x2) Mira quién baila está de regreso. La exitosa competencia reality de baile de Univision que conduce Chiquinquirá Delgado volverá a apoderarse este otoño del prime time dominical de la cadena hispana con una nueva temporada, la onceava, muy especial: La Revancha. Esta edición pondrá a bailar en el horario estelar dominical de Univision a famosos que ya han participado en ediciones anteriores de programas de concursos de baile que se han transmitido en la televisión hispana, a excepción de 2, que llegan a la competencia sin ningún tipo de experiencia. Todos ellos, 8 en total, se desafiarán a sí mismos y a los demás en la pista de baile cada semana, compitiendo por una organización benéfica de su elección. Junto a Chiquinquirá en la conducción del programa estará nuevamente el actor mexicano Mane de la Parra, mientras que Sherlyn vuelve como reportera backstage. Chiquinquirá Delgado Mane de la Parra Left: Chiquinquirá Delgado, conductora de Mira quién baile La Revancha | Credit: UNIVISION Right: Mane de la Parra, conductor de Mira quién baila La Revancha | Credit: UNIVISION Sherlyn Sherlyn, reportera backstage Mira quién baila La Revancha | Credit: UNIVISION ¿Quiénes son los 8 concursantes que competirán este año en Mira quién baila? Amara La Negra La cantante, actriz, empresaria y activista dominicana se quedó en 2019 a las puertas de convertirse en la ganadora de Mira quién baila. El primer lugar se lo llevó Clarissa Molina. Amara La Negra Amara La Negra, concursante de Mira quién baila La Revancha | Credit: UNIVISION Lis Vega La actriz, cantante, vedette y empresaria de nacionalidad cubana tiene un amplio entrenamiento en baile y danza moderna. Lis Vega Lis Vega, concursante de Mira quién baila La Revancha | Credit: UNIVISION Sandra Itzel La actriz y cantante mexicana, quien ha participado en exitosas telenovelas como Gata salvaje y Ángel rebelde, concursó en 2021 junto a su expareja Adrián Di Monte en la competencia de baile de Telemundo Así se baila. Actualmente es vocalista de la banda La Sonora Dinamita. Sandra Itzel Sandra Itzel, concursante de Mira quién baila La Revancha | Credit: UNIVISION Frida Sofía La joven mexicana lleva el talento de la dinastía Pinal en sus genes. Aunque cuenta con muchos años de preparación en técnica de ballet, nunca ha bailado frente a las cámaras de televisión. Frida Sofía Frida Sofía, concursante de Mira quién baila La Revancha | Credit: UNIVISION Adrián Lastra El actor de origen español participó en Mira quién baila All Stars en 2020, donde quedó en tercer lugar. La puertorriqueña Kiara Liz se llevó el triunfo en esa temporada. Adrián Lastra Adrián Lastra, concursante de Mira quién baila La Revancha | Credit: UNIVISION Lambda García El actor mexicano no es ajeno a los realities, especialmente de baile. Actualmente forma parte del reality show de Telemundo Los 50. El año pasado ganó la primera temporada de Top Chef VIP. Lambda García Lambda García, concursante de Mira quién baila La Revancha | Credit: UNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Raúl Coronado Cabo, Vino el amor y Papá a toda madre son algunas de las telenovelas en las que se ha dejado ver el actor mexicano, quien en 2021 formó parte del reality Las estrellas bailan en Hoy. Raúl Coronado Raúl Coronado, concursante de Mira quién baila La Revancha | Credit: UNIVISION Diego Amozurrutia El actor mexicano dio vida recientemente al villano del melodrama Cabo. Diego Amozurrutia Diego Amozurrutia, concursante de Mira quién baila La Revancha | Credit: UNIVISION Al igual que Frida Sofía, no tiene experiencia en competencias de baile.

