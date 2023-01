Soy de Cali, Colombia, y obviamente me corre el calor y la salsa por el cuerpo. Vengo del mundo de los reality shows donde siempre pero siempre doy de qué hablar. Me considero muy divertido, muy extrovertido y muy mujeriego. Sí, saben qué, me gusta la fiesta. ¿Saben algo? Me es muy difícil tener una amistad con una mujer porque siempre se acaban involucrando esas cosas que, bueno, ustedes ya saben. Yo no soy falso, cualquier incomodidad se me nota. Y sí, no me gustan las mentiras y si yo digo algo es porque las cosas realmente son así. No le vengo a hacer el camino fácil a nadie, mi objetivo es claro: mi objetivo es ganar.