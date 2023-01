Conoce a los 10 finalistas que luchan por formar parte de La casa de los famosos 3 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería La casa de los famosos Credit: Instagram; Telemundo; Instagram La tercera temporada de La casa de los famosos, que Telemundo estrenará el martes 17 de enero con Héctor Sandarti y Jimena Gállego como conductores, dará por primera vez la oportunidad a dos personas del público de participar como un habitante más dentro de la casa junto con los famosos. Hace varios meses se abrió el casting para que la gente que quisiera vivir la aventura se apuntara y ya están elegidos los 10 finalistas. Desde este lunes 9 de enero, esos 10 finalistas estarán conviviendo todos juntos en la casa más famosa de la televisión hispana frente la atenta mirada de los televidentes, quienes a través del 24/7 seguirán sus pasos y votarán para decidir los 2 que se unirán a los famosos en la nueva temporada. ¡Conoce aquí a los 10 finalistas! Empezar galería Christopher Carrasco Christopher Carrasco Credit: Instagram Christopher Carrasco Christopher tiene 25 años y es atleta de alto rendimiento. "Me encanta la aventura, me gusta mucho la fotografía, el gimnasio... Y me gustan los retos y para mí este va a ser un gran reto estar encerrado con tantas personas". 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Guillermina Ibáñez Guillermina Ibáñez Credit: Instagram Guillermina Ibáñez Guillermina es fundadora y jefa de cocina del restaurante Los Chilakillers. "¿Que por qué quiero entrar a La casa de los famosos? Yo creo que yo represento a la mayoría de las mujeres arriba de 40 años, 50 para ser más exactos, a los cuales nos han dicho que ya no podemos, que ya no debemos, que ya estamos en una tercera edad, que ya debemos olvidarnos de nosotras porque ya somos abuelitas muchas de nosotras y eso no es verdad. Jamás ha sido verdad. A mí me lo dijeron y saben qué yo pude resurgir una tercera vez en mi vida a mis 50 años". 2 de 10 Ver Todo Jairo Zapata Jairo Zapata Credit: Instagram Jairo Zapata Jairo es actor y amante de la vida fitness. "Me encanta conocer cosas nuevas, compartir con un círculo nuevo, conocer diferentes temperamentos, diferentes personalidades, diferentes tipos de mujeres...". 3 de 10 Ver Todo Anuncio Paola Villalobos Paola Villalobos Credit: Instagram Paola Villalobos Paola es actriz y conductora. "Yo me aventé las dos temporadas completas, la segunda temporada más, me la sé de memoria casi, casi porque me la pasaba yo en mi departamento encerrada por motivos personales... Y yo de verdad cuando veía ese programa decía 'voy a estar ahí algún día', 'si yo estuviera ahí n'hombre yo ya hubiera hecho esto y el otro'... Quiero que el público conozca quién es verdaderamente Paola Villalobos, que me conozca desde el fondo porque en este tipo de programas uno no puede tener filtros, por más que quieras tú aparentar, intentar, actuar ser otra persona no se puede porque convivir 24/7 con gente que no conoces, que no sabes ni qué rollo con ellos pues obviamente hace sacar de ti tu verdadero tú, entonces creo que es una muy buena manera de yo poder conectar con todo el público". 4 de 10 Ver Todo Raúl García Raúl García Credit: Instagram Raúl García Raúl tiene 36 años, es originario de Michoacán, México, y se dedica profesionalmente al arte de las orquídeas. "Yo creo que cada casa merece un toque de orquídeas, merece un toque de naturaleza y quién mejor que yo para dárselo". 5 de 10 Ver Todo Samira Salomé Samira Credit: Instagram Samira Jalil Samira se identifica como el huracán argentino. Tiene 31 años y ha participado en diferentes programas de telerrealidad en España, donde no ha pasado desapercibida. "Soy bastante fría y calculadora, pero también soy muy emocional, muy cálida y muy pasional. No existe el término medio conmigo: o es blanco o es negro, no hay grisáceo de por medio". 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Romario Ariosa Rosario Ariosa Credit: Instagram Rosario Ariosa Cantante, compositor y modelo cubano, Romario asegura estar listo para entrar a este reality show. "Para mí siempre va a ser un honor y un orgullo compartir con grandes talentos". 7 de 10 Ver Todo Scarleth Hernández Scarleth Hernández Credit: Instagram Scarleth Hernández Scarleth tiene 24 años, vive en México y es cantante de música regional mexicana. La artista promete llenar La casa de los famosos 3 con su sonrisa, alegría y pura buena vibra. "Yo sería la candidata perfecta para formar parte de La casa de los famosos porque conmigo la pura buena vibra, las sonrisas y la alegría no faltarían". 8 de 10 Ver Todo Miguel Ángel Álvarez Miguel Ángel Álvarez Credit: Instagram Miguel Ángel Álvarez Miguel Ángel es un actor colombiano que busca entrar a La casa de los famosos 3 para cumplir su sueño de convertirse en un galán de la televisión latina. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Monique Sánchez Monique Sánchez Credit: Instagram Monique Sánchez Monique tiene 24 años y es originaria de Puerto Rico. "Creo que sería un reto muy divertido ver cómo se desarrollaría esa química entre participantes y personas que no conozco". 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

