Una oleada de conflictos puede suscitarse en el nuevo reality de famosos Una ambiciosa propuesta televisiva quiere reunir a cincuenta famosos en un solo lugar ¿podrán sobrevivir? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los 50 Credit: Cortesía: Telemundo Cuando salió a la luz La casa de los famosos, por Telemundo, las controversias comenzaron a surgir entre todos los participantes al reality. El éxito fue tal, que ahora Televisa está presentando en México su primera temporada del mismo reality. Ahora, surge un proyecto de este estilo pero mucho más ambicioso porque se pretende reunir a 50 celebridades en un mismo espacio para convivir juntos a lo largo de varias semanas. Este programa lleva por nombre Los 50, fue creado por EndemolShine Boomdog para Telemundo, y su temática es que cada uno de los miembros del elenco, que estarán conviviendo en una lujosa hacienda desconectados del mundo exterior, compitan entre ellos y solo uno logre ganarse el premio de 350 mil dólares. Este proyecto también busca ser punta de lanza a nivel digital, debido a que pretende que la participación del público sea de manera directa a través de trivias y encuestas que se realizarán a diario; incluso, podrán decidir directamente el destino de los concursantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También se podrá ver la programación en vivo a través de la app de la televisión y se abrirán alternativas para tener entrevistas exclusivas, así como información de los contendientes, entre otras cosas. Cabe destacar que existirá la Zona Fans para seguir a su estrella favorita. Además, se abre la posibilidad de que los televidentes puedan competir por 50 mil dólares. El León será quien controle todo lo que ocurra con los famosos. Los 50 se estrena el próximo 18 de julio de 2023 a las 7pm/6c por Telemundo.

