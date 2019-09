Envuelta en controversia, la serie biográfica sobre el grupo Menudo arranca grabaciones La banda musical masculina más importante de América Latina, Menudo, tendrá su propia serie biográfica; cuyas grabaciones ya arrancaron en México, donde la agrupación tuvo un enorme éxito. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días, comenzaron la grabaciones en México sobre la serie biográfica del grupo Menudo que llevará por nombre Súbete a mi moto. Si bien se ha dado a conocer que la historia relatará los inicios de la agrupación hasta llegar a la fama; hay quienes han mostrado su desacuerdo, tal como lo ha sucedió con Xavier Serbia, quien fue parte de los integrantes iniciales de esta famosa agrupación. RELACIONADO: La nueva generación Menudo Image zoom Cortesía de Menudo “Bravo por la iniciativa. Menudo fue un fenómeno que marcó”, escribió Serbia en su cuenta de Twitter. “Pero, ¿quién cuenta la historia?, ¿será un cuento de hadas? ¿una bio tipo a lo Weinstein hablando de Weinstein company? Hay muchas historias. No reflejarlas sería contar una historia ‘oficial’”. Image zoom Mezcalent Quizá su descontento se debe a que la bioserie está basada en los relatos de Edgardo Díaz, creador del grupo; Joselo Vega, coreógrafo de la banda, y Ricky Meléndez, exMenudo. Pero, al parecer, no se cuenta con las experiencias de los protagonistas. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras el resto de los exintegrantes da su opinión al respecto, las grabaciones en la capital azteca ya comenzaron. De acuerdo con el programa mexicano de televisión Ventaneando, hay un fuerte dispositivo de seguridad en los sitios de filmación, donde se logró captar a diversos niños y jóvenes que podrían son los actores que interpretarán a los diversos miembros del grupo. Image zoom Ron Galella/WireImage Además de este país, se llevarán a cabo grabaciones en Puerto Rico. La serie será transmitida por la plataforma Amazon en más de 200 países alrededor del mundo; constará de 15 capítulos con una hora de duración; la producción corre a cargo de las empresas Somos TV, Endemol Shine Latino y Boomdog. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Envuelta en controversia, la serie biográfica sobre el grupo Menudo arranca grabaciones

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.