Conductores de Despierta América lamentan muerte de compañera de trabajo "Esto es una familia y las familias estamos siempre en las buenas y en las no tan buenas", comenzó compartiendo este lunes Karla Martínez mientras sus compañeros se iban uniendo a ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Despierta América Alan Tacher, Karla Martínez, Francisca y Raúl González, conductores de Despierta América (Univision) | Credit: Despierta América Despierta América (Univision) vuelve a estar de luto. A punto de cumplirse un mes del fallecimiento de una de las productoras más queridas del show, Alejandra Isabel, el programa matutino de Univision que conducen Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González, Francisca y compañía ha vuelto a sufrir otra dolorosa pérdida. Como sucediera a finales de enero, parte del equipo del show, incluidos sus presentadores, se reunió este lunes en vivo frente a las cámaras para compartir con la audiencia la triste noticia. "Esto es una familia y las familias estamos siempre en las buenas y en las no tan buenas", comenzó diciendo Karla mientras sus compañeros se iban uniendo a ella. Despierta América Alan Tacher, Karla Martínez, Francisca y Raúl González, conductores de Despierta América (Univision) | Credit: Despierta América Fue entonces cuando la presentadora mexicana informó sobre lo sucedido. Despierta América Equipo Despierta América (Univision) | Credit: Despierta América "Queremos comunicarles que este fin de semana se nos fue una gran compañera de trabajo muy querida por todos nosotros, Karina Manzanero", contó Karla, quien es esposa de Emerson y madre de dos adolescentes, a quienes no suele mostrar mucho en las redes sociales. "Hoy mirando al cielo nos despedimos de ti querida Kari dándote las gracias por iluminarnos siempre con tu sonrisa. Gracias. Hasta siempre Kari", agregó la presentadora. Karina trabajaba detrás de cámaras y tenía 56 años. Karina Manzanero Karina Manzanero | Credit: Despierta América SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes de condolencia por parte de los televidentes del programa no se hicieron esperar a través de las redes sociales. "¡Qué joven dejó este mundo! Paz para su alma", o "Mi más sentido pésame a todos sus compañeros de Despierta América", fueron algunos de los mensajes que se vertieron en redes.

