Conductores de Despierta América en aislamiento preventivo por culpa del coronavirus "Estamos desde nuestros hogares porque tuvimos contacto con una persona que dio positivo al covid-19", explicó Karla Martínez nada más iniciar hoy el programa matutino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Despierta América Despierta América | Credit: Despierta América A principios de agosto, la enfermedad infecciosa provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 obligaba al equipo de trabajo de Despierta América (Univision) a permanecer en sus casas como medida de prevención luego de que uno de sus conductores diera positivo en la prueba de detección de la COVID-19, lo que provocó que la mayoría de sus talentos tuvieran que conducir el show desde su hogar. Medio año después, la imagen, desafortunadamente, ha vuelto a repetirse. "En esta ocasión estamos desde nuestros hogares porque tuvimos contacto con una persona que dio positivo al covid-19", comenzó explicando Karla Martínez nada más iniciar hoy el programa matutino. "En cuanto nuestros resultados den negativos estaremos de regreso en nuestros estudios", agregó la conductora mexicana sin dar más detalles sobre lo sucedido. Junto a ella, en una pantalla dividida en cuatro partes, también se encontraba desde su casa Raúl González, quien resaltó positivamente la rápida actuación de Univision frente al contagio. "Así es, como lo contó Karlita, efectivamente Univision nos cuida, respetamos todos los protocolos y por eso las puertas de nuestra casa se abren nuevamente y haremos hoy el programa desde aquí con el cariño, el compromiso que siempre tenemos con ustedes", dijo por su parte el animador venezolano, quien está a punto de superar los 400 mil seguidores en Instagram. Karla y Raúl estuvieron acompañados durante el inicio del programa por Jessica Rodríguez y Francisca, quienes también se encuentran en aislamiento preventivo en sus casas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy estamos nuevamente en vivo desde nuestras casitas, estamos tomando todas las medidas de precaución para prevenir la propagación del virus, hay un brote muy grande ahorita con ómicron, así que aquí estamos desde casita con la mejor energía, con las pilas bien puestas como lo dije esta mañana para traerles a ustedes toda la información que necesitan para comenzar su día con el pie derecho", compartió Jessica fuera del aire a través de sus historias de Instagram.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conductores de Despierta América en aislamiento preventivo por culpa del coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.