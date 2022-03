Adamari López y Toni Costa se convierten en tema de conversación en el estreno de La mesa caliente Las conductoras del nuevo programa de entretenimiento de Telemundo opinaron abiertamente sobre el reciente reencuentro de la conductora puertorriqueña y el bailarín español en el cumpleaños de su hija Alaïa y sus comentarios no dejaron indiferente a nadie. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La mesa caliente Conductoras de La mesa caliente | Credit: TELEMUNDO Cuatro mujeres empoderadas y con opiniones diversas –Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe– aterrizaron este lunes en las tardes de Telemundo con el estreno de La mesa caliente, el nuevo programa de entretenimiento de la televisión hispana. Entre los numerosos temas que abordaron las presentadoras durante el primer show no podía faltar el reciente reencuentro de Adamari López con su ex Toni Costa, quienes viajaron el pasado fin de semana a México para celebrar juntos el cumpleaños número 7 del fruto de su amor, su hija Alaïa; esto luego de que el bailarín español confirmara días atrás su romance con Evelyn Beltrán. La noticia, como era de esperarse, dio mucho de qué hablar entre las conductoras, generando todo tipo de comentarios que no pasaron desapercibidos entre los televidentes. "El fin de semana Toni Costa, Adamari López y su hija Alaïa bajo todos los pronósticos demostrándonos que sí, que sí se puede ser un papá y una mamá que se lleven bien en pro de su hija. Están celebrando el cumpleaños de Alaïa con una espectacular Adamari López... Gigi dime una cosa, tú te imaginas Toni viendo a Adamari en este bikinazo […]", comenzó comentando Bastos sobre el tema al mismo tiempo que le lanzaba la pregunta a su compañera. "No porque cuando se va el amor ya se va, punto, y él tiene su novia, ¿no?", le respondió Blondet. Adamari López Toni Costa y Adamari López en el cumpleaños de Alaïa | Credit: Facebook Adamari López "Ella aprovechó para salir en su bikini", agregó Dellanos. La ausencia de la actual pareja del también instructor de Zumba en el cumpleaños de la niña también se convirtió en tema de debate entre Myrka, Blondet, Bastos y Aspe. "Yo lo que quiero saber es, ¿dónde dejó a la novia? Porque habían fotos por todos lados con su novia, ¿ella estaría esperando en la habitación?", se preguntó Dellanos. "No, ¿cómo la va a llevar?", comentó de inmediato Bastos. "Pero si es novia ya y ellos están separados [...]", prosiguió Dellanos. "A mí me parece muy bien que ella no estuviera porque se trataba de Alaïa", opinó Giselle. Una opinión que también compartió la conductora más joven de La mesa caliente. "Yo también creo que esto era el cumpleaños de Alaïa, si hubiera sido cualquier otro tipo de viaje entiendo que Toni la podía llevar, pero yo creo que ahorita la prioridad era el cumple de la princesa, que es lo máximo, y se veían felices los tres y eso fue lo que más gusto me dio: que realmente se veían que estaban disfrutando", comentó Aspe. La mesa caliente Conductoras de La mesa caliente | Credit: TELEMUNDO "A lo mejor más adelante, yo creo que es muy reciente todo y me encanta que hayan pensado en Alaïa. Es una niña que se ve feliz de tener a sus dos padres ahí […]", agregó Blondet. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero la conversación estaba lejos de acabarse ahí. "Tú irías al cumpleaños de tu ex con la actual esposa de…", le preguntó Bastos a Dellanos. A lo que la periodista le respondió: "Yo iría porque yo creo que de todas formas si el punto principal es que los hijos estén contentos que vean que yo apruebo esa relación también". ¡Puedes ver el video aquí! La mesa caliente se transmite a las 3 p. m., hora del Este, por Telemundo.

