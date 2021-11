Famosa conductora revela polémica razón por la que Fernando Colunga no estuvo en Malverde: El santo patrón Tras la salida de Fernando Colunga de la teleserie Malverde: El santo patrón las especulaciones sobre su salida han seguido hasta la fecha. Ahora, Yolanda Andrade asegura que conoce la verdadera causa de la renuncia del actor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se anunció el proyecto de la teleserie Malverde: El santo patrón también se dio a conocer el nombre del actor que encarnaría a este famoso personaje mexicano, se trataba de Fernando Colunga, quien regresaría a la televisión tras cuatro años de ausencia. Sin embargo, antes de iniciar grabaciones, el famoso renunció al proyecto. De acuerdo con People en Español, fue porque no quería trabajar en su natal México donde, en aquel momento, los contagios por coronavirus eran muy altos. Ahora, Yolanda Andrade revela la supuesta razón por la que el protagonista del melodrama Porque el amor manda no se convirtió en Jesús Malverde Campos. "Cuando estaba pasando todo lo de Colunga yo estaba comiendo con Mónica Noguera y Jorge Campos y entonces les dije 'saben qué, él [Fernando Colunga] no va a ser'. Y se empezaron a reír. 'No, es que no va a ser porque [Malverde] no quiere", reveló al programa mexicano de radio Todo para la mujer (Radio Fórmula). De acuerdo con la presentadora, siempre se ha mantenido cercana con el santo a quien venera de toda la vida; incluso, aseguró que le ha realizado algunos milagros e invitó a la gente a que lo conozcan y también le pidan ayuda. Pedro Fernández Pedro Fernández, Fernando Colunga | Credit: Telemundo; Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a todas las especulaciones que estuvieron alrededor de esta propuesta televisiva, Malverde: El santo patrón vio la luz con Pedro Fernández como el intérprete de este polémico personaje que ahora se conoce como el santo de los Narcos. Yolanda Andrade Credit: (Luis Ortiz/Clasos/Getty Images) De acuerdo con Yolanda Andrade, el propio Fernández acudió a la capilla del también llamado El bandido generoso para pedirle su permiso y encarnarlo en el programa. Ahora, esta emisión ha visto la luz a través de Telemundo.

