¿Qué conductora se une a Hoy Día? El programa matutino de Telemundo dio la bienvenida este lunes a un nuevo rostro femenino que conducirá diariamente una nueva sección dentro del show que presentan Adamari López, Penélope Menchaca, 'Chiky Bombom' y Andrea Meza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A finales del año pasado, Hoy Día inició una nueva etapa con la llegada de tres nuevas presentadoras, Penélope Menchaca, 'Chiky Bombom' y Andrea Meza, que se unieron a Adamari López en la conducción del programa matutino de Telemundo que ahora produce Dio Lluberes. Aunque los cambios suelen asustar un poco al inicio, la carismática presentadora y actriz puertorriqueña se ha adaptado muy bien a sus nuevas compañeras y al nuevo formato. "[El nuevo productor es] superlindo. Ha hecho una dinámica muy bonita. Siempre ha habido armonía, pero también ha creado un grupo muy lindo", expresaba Adamari el pasado viernes durante su estancia de 10 horas en la casa más famosa de la televisión hispana. Hoy Día 'Chiky Bombom', Adamari López, Penélope Menchaca y Andrea Meza, conductoras de Hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram (x2) Este lunes, con motivo del inminente estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos, se sumó un nuevo rostro femenino al show mañanero de la cadena de habla hispana. ¿Quién? Hoy Día Andrea Meza, Adamari López, Chiky Bombom y Penélope Menchaca, conductoras de Hoy Día (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO Se trata de la copresentadora de La mesa caliente (Telemundo), Verónica Bastos, quien se encargará de conducir durante los próximos meses en compañía de las cuatro conductoras habituales del show una nueva sección dentro del programa matutino que girará alrededor del exitoso reality show de Telemundo que presentan Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Verónica Bastos Verónica Bastos se une a Hoy Día (Telemundo) | Credit: Hoy Día "Dede hoy comienza esta sección especial de La casa de los famosos Sin Censura en donde vamos a contarles todos los detalles del reality: las intrigas, las estrategias, los secretitos, las rivalidades y obviamente los romances que pudieran pasar por ahí", compartió Meza este lunes. Bastos ya condujo el año pasado junto a Jorge Bernal este espacio dedicado a hablar sobre todo lo que se cuece en La casa de los famosos entre sus habitantes. Ahora el espacio pasará a ser una sección fija dentro del programa matutino de Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias por estar levantándose en las mañanas porque cómo cuesta, pero no dormimos. A partir de mañana no dormimos por los próximos tres meses porque empieza La casa de los famosos y oigan chicas vamos a chismear bien y bonito aquí", expresó Bastos. La casa de los famosos Sin Censura se transmitirá todos los días a las 9:30 a. m., hora del Este, por Hoy Día. La nueva temporada de La casa de los famosos se estrena este martes a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo con Osmel Sousa, Paty Navidad y Juan Rivera entre sus concursantes.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué conductora se une a Hoy Día?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.