"Tuve la oportunidad de arreglarme lo que estaba mal": conductora de hoy Día se ausenta del programa El equipo de presentadores del show matutino de Telemundo sufrió esta semana una importante baja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir hoy Día Conductores de hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram hoy Día Hoy día, el renovado programa matutino de Telemundo, comenzó a salir al aire desde este lunes con un miembro menos en su equipo habitual de presentadores conformado por Adamari López, Stephanie Himonidis, Nacho Lozano, Nicole Suárez y Arantza Loizaga. Uno de sus cinco conductores principales se ha visto obligado a ausentarse durante toda esta semana del show mañanero tras pasar recientemente por el quirófano. Hablamos de Arantza Loizaga, quien se unió a principios de año al renovado programa matutino de la cadena de habla hispana como presentadora de noticias tras casi 14 años en Univision. La periodista bilingüe compartió este martes a través de las redes sociales que se operó la mano izquierda, motivo por el que no la verán en pantalla durante los próximos días. "Me operaron de la mano, fue anestesia general, por eso la voz la traigo un poquito rasposita también, pero gracias a Dios todo salió bien", comenzó explicando Arantza. "Fue la mano izquierda, yo soy diestra, todo lo hago con la derecha, eso es bueno; pero eso sí damos por sentado el uso de nuestras manos: vestirse, lavarse las manos, los dientes, comer… Todo cuesta más trabajo y hay cosas que no puedo hacer obviamente", señaló. El rostro de las mañanas de Telemundo se mostró agradecida por tener salud, "una mano nueva próximamente" y la posibilidad de poder arreglarse "lo que estaba mal". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes de cariño y buenos deseos no se hicieron esperar entre los televidentes de hoy Día. "Pronta recuperación para ti", "Cuídate mucho" o "Dios te cuide y te proteja", fueron algunos de los incontables mensajes que recibió a través de las redes sociales. Arantza permanecerá en recuperación hasta el próximo lunes 29 de noviembre cuando está previsto que retome sus funciones al frente del programa matutino de Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Tuve la oportunidad de arreglarme lo que estaba mal": conductora de hoy Día se ausenta del programa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.