"Me voy a México": Rostro de Despierta América asumirá un nuevo reto profesional en México "Esto es un logro que es el reflejo de todo el apoyo que me han dado", expresó emocionada este martes la presentadora del programa matutino de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Despierta América, el programa matutino de Univision que conducen Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González, Francisca y compañía, lleva 25 años informando y entreteniendo cada mañana a la comunidad hispana. Quizás una de las claves de su éxito sea que siempre está en constante evolución para adaptarse a una audiencia cada vez más exigente. Este lunes, sin ir más lejos, se unía a su equipo de conductores la periodista deportiva Lindsay Casinelli, quien se encargará de presentar los segmentos deportivos diarios del programa. Pero los anuncios no cesan dentro del show matutino de la cadena hispana. Nuevo reto profesional Una de sus presentadoras anunció este martes que asumirá un nuevo reto profesional lejos de Despierta América. Despierta América Conductores de Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Jessica Rodríguez Se trata de Jessica Rodríguez, quien emocionada compartió esta mañana la noticia: "Si vieron Despierta América ya saben, acabo de hacer un anuncio sumamente importante y especial para mi carrera, para mí, para mi familia, para mi familia en casa, en Despierta América… Esto es un logro que es reflejo de todo el apoyo que me han dado". "Estoy tratando de no llorar", agregó al borde de las lágrimas. Jessica Rodríguez Jessica Rodríguez | Credit: Instagram Jessica Rodríguez La joven presentadora venezolana será la conductora tras bastidores del nuevo programa dominical de Univision, El retador, el cual la llevará a dar el salto al horario estelar de la cadena hispana. "Me voy a México", informó Rodríguez. ¿Deja Despierta América? Esto no significa, sin embargo, que vaya a dejar Despierta América. "Voy a estar por supuesto en vivo en Despierta América desde allá, no me voy de Despierta América". Jessica Rodríguez Jessica Rodríguez, conductora de Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Jessica Rodríguez "100% voy a estar en los dos lados y va a ser una aventura", dijo emocionada. Más sobre Jessica Rodríguez Jessica se unió a principios de este año oficialmente al equipo de conductores de Despierta América. "En este momento estoy viviendo un sueño cumplido. Llegué muy chiquita [a Estados Unidos] y como todo emigrante mi mamá y mi papá se esforzaron muchísimo para que yo pudiese alcanzar algún día mi sueño y para que mi hermano también pudiera ejercer una carrera y tener sobre todo una libertad que no íbamos a tener en Venezuela", contó entonces en una entrevista para el show People VIP. Así es El retador El retador se estrenará el domingo 14 de agosto por Univision dentro de 'Domingos en Familia' y será conducido por la carismática actriz y comediante Consuelo Duval. Creado por el productor de Pequeños gigantes Rubén Galindo, El retador reunirá a talentosas personas de todas las edades y de toda América Latina y Estados Unidos para competir con los 'Campeones', artistas consagrados en tres disciplinas diferentes, baile, canto e imitación, para tener la oportunidad de ganar un premio en efectivo que se acumula semana tras semana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta competencia, participan como 'Campeones': el actor y comediante mexicano Arath de la Torre, la cantante y actriz mexicana Dulce, el actor de televisión y cantante cubano Adrián di Monte, y la actriz de televisión, conductora y bailarina argentina Pía Sanz. En cada episodio, dos candidatos mostrarán su talento ante un panel de jueces de renombre y competirán para ganar el título de 'El retador'. El ganador se enfrentará al 'Campeón' en una emocionante competencia final, que definirá su destino en el programa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Me voy a México": Rostro de Despierta América asumirá un nuevo reto profesional en México

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.