Conductora colombiana renuncia en vivo a su programa tras sentirse "irrespetada" y "expuesta" "Yo vine acá a trabajar y me hacen esto. ¿Por qué no hablaron conmigo antes [para saber] si yo quería que me expusieran de esta manera?", dijo luego de que se difundiera sin ser avisada previamente una imagen en la que aparece "en una comprometedora situación". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo sé todo Nanis Ochoa, conductora de Lo sé todo | Credit: Lo sé todo Nanis Ochoa, presentadora del programa de televisión colombiano Lo sé todo del Canal 1, renunció este miércoles en vivo al show luego de que el espacio en el que trabaja expusiera sin avisarle una comprometedora fotografía de ella besándose con un hombre que no es el padre de su hija. "Yo no monté esto, un paparazzi lo captó y nos lo envió a nosotros y eres tú junto con obviamente Danny Marín en este beso comprometedor", comentó su compañero desde el estudio del programa. "Una situación realmente un poco incómoda", reconoció el conductor. "Entiendo tu situación, entiendo por lo que has pasado, entiendo lo mediático de la otra situación que presentamos acá, el video que tal vez se filtró, el en vivo que no fue intencional…". La presentadora no pudo ocular su molestia tras verse expuesta de esa manera en su lugar de trabajo. "Yo la verdad me siento irrespetada, yo me siento expuesta, yo me siento… Eso puede pasar en cualquier otro medio pero se supone que ustedes acá son mis compañeros…". Lo sé todo Nanis Ochoa, conductora de Lo sé todo | Credit: Lo sé todo "Yo vine acá a trabajar y me hacen esto. ¿Por qué no hablaron conmigo antes [para saber] si yo quería que me expusieran de esta manera?", agregó la conductora visiblemente afectada. Ochoa se levantó entonces de la silla y abandonó el estudio. "Te voy a decir una cosa, a mí la verdad no me interesa trabajar si cada ocho días me están exponiendo con algo más, yo soy un ser humano… No me interesa", dijo antes de dejar hablando solo a su compañero. Nanis Ochoa Nanis Ochoa abandona el estudio de Lo sé todo | Credit: Lo sé todo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo ocurrido generó una ola de reacciones en las redes sociales. "¡Qué falta de profesionalismo! ¡Cómo le hacen esto a una persona en vivo por Dios!", comentó una televidente. "¡Qué poco profesionales atacarla en pleno programa sin avisarle! ¡Qué mal compañero! Todo por viralizarse", se puede leer en otro de los comentarios. ¿Estrategia de marketing? Otros, en cambio, creen que se trata de una estrategia de marketing y que en realidad la imagen forma parte de la grabación del videoclip del nuevo tema musical de Danny Marín, el cantante con el que aparece besándose en la imagen. "Apuesto a que es un video musical", comentó otra televidente. "Tiene toda la pinta de que es un video musical".

