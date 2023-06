Concursantes de Top Chef VIP 2 se rebelan contra decisión de los jueces: "No estamos de acuerdo" Los ánimos se encendieron este jueves en la competencia culinaria de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Top Chef VIP Top Chef VIP (Telemundo) | Credit: Telemundo (x2) Ya lo había avanzado Telemundo: "La eliminación de hoy va a dejar los fogones con la llama altísima". Y así fue. Los ánimos se encendieron anoche en Top Chef VIP luego de que los jueces tomaran la decisión de eliminar al actor mexicano Jesús Moré de la competencia culinaria al considerar que su plato había sido el peor de la noche. La decisión no fue bien recibida por algunos concursantes, entre ellos Sara Corrales, Alana Lliteras, Sebastián Villalobos y Génesis Suero, quienes calificaron lo sucedido de injusto y no dudaron en rebelarse contra la decisión de los jueces. Sara Corrales Alana Literas Left: Sara Corrales | Credit: TELEMUNDO Right: Alana Lliteras | Credit: TELEMUNDO Sebas Villalobos Génesis Suero Left: Sebastián Villalobos | Credit: TELEMUNDO Right: Génesis Suero | Credit: TELEMUNDO "No estamos de acuerdo, con todo el respeto que ustedes se merecen y el criterio que seguramente tienen. Capaz no importa nuestra opinión, pero no estamos de acuerdo", expresó el influencer colombiano. "Entiendo que el sabor rancio es una prueba contundente de que un platillo pueda llegar a ser incomible. Con todo el respeto que se merece la señora Laura [Zapata], había una espina en su platillo y creo que para mí en lo personal prefiero comerme un platillo que esté rancio a que por una espina me pueda llegar a pasar algo". Laura Zapata Laura Zapata | Credit: TELEMUNDO "Es absolutamente injusto lo que está pasando", agregó Corrales. Nunca en la historia del programa se había vivido un momento así en el que los concursantes mostraran tan abiertamente su inconformidad ante una decisión tomada por los jueces. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto lo voy a hacer por cariño y respeto a ustedes, que no deberíamos hacerlo porque es una competencia y es la palabra final de los jueces, nada más para dejar las cosas bien claras: producto rancio, un caramelo incomible, un filo que estaba completamente aguado…", aclaró el chef Antonio de Livier ante la inconformidad de los participantes. "Laura tuvo una espina pero tuvo un guiso delicioso", dejó claro. "El señor tuvo el peor plato de la noche, se los digo de corazón". Top Chef VIP se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

