¡Estos son los concursantes de la nueva edición de Mira Quién Baila All Stars! Univision ya ha dado los nombres de las primeras estrellas que se dejarán la piel y los pies en la tarima del famoso programa musical. ¿Preparados? Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de una última edición de Mira Quién Baila All Stars azotada por el coronavirus, esta nueva entrega del 2021 llega con más fuerza, ganas y garra que nunca. La lista de invitados a mover el esqueleto no tiene desperdicio. Los programas de Univision y el perfil del show en las redes ya han empezado a desvelar los nombres de los afortunados que encabezan la ansiada lista de participantes. El matutino Despierta América anunciaba así los dos primeros nombres. ¡Nada menos que la presentadora Aleyda Ortiz y el Chef Yisus! Dos pesos pesados dentro de la televisión que llegan acompañados de otras estrellas de alto nivel. Sin duda, este año será una edición más que espectacular. A estos dos amigos del show de la mañana se une un primer actor mexicano de telenovelas muy querido por el público: Víctor González. Con una sonrisa de oreja a oreja y con ganas de darlo todo en la pista, el protagonista de La mujer de Judas y Quererlo todo anunció así su participación. Pero aún hay más. Otro sobre de lo más misterioso llegaba a la redacción de Primer impacto para anunciar la incorporación al equipo de baile de uno de sus miembros. ¿Quién sería, Michelle Galván, Pamela Silva o Jackie Guerrido, tal vez? ¡Pues ninguna de ellas! El encargado de ponerle sabor dominicano a esa pista será Tony Dandrades, quien aceptó encantado el reto y con la promesa de dejar el listón muy alto. De la misma cadena, pero de otro show llegaban los siguientes futuros bailarines. Los conductores de Enamorando USA comunicaban así quiénes de su equipo eran los representantes de esta buena causa. "La pareja que nos representa en ¡Mira Quién Baila! es... ¡Roberto Hernández y Maríajosé Alvarado!", gritaron con entusiasmo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Tremendos invitados! La lista se engrosa nada más y nada menos que con Lindsay Casinelli, la chica de los deportes en el programa TUDN y la famosa presentadora de radio conocida como La Bronca, que llega con mucho entusiasmo, como hace en su show de radio en Uforia Music. Image zoom MQB | Credit: Cortesía de Univision En lo suyo son los mejores, ahora toca ver qué tal se les da esto de mover la cadera, seguir los pasos y recordar las coreografías de distintas disciplinas de baile. Todas las respuestas llegan el próximo 14 de marzo a las 8P/7C, el día del estreno de este programa que es diversión asegurada. ¡Qué ganas!

