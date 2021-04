¿La comunidad latina puede salvar al planeta? Vanessa Hauc y Carlos Robles ofrecerán información fundamental ante una emergencia climática por la que atraviesa el mundo. Buscan salvar al planeta. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cambio climático se encuentra en un momento crucial que requiere acciones inmediatas para solucionarla; a tal grado, que ahora se le denomina emergencia climática. Por ello, en busca de hacer conciencia y aprovechando el Día de la Tierra, Telemundo dedicará una semana para hablar de este tema. "Está programación especial forma parte de la iniciativa Planeta Tierra", explicó Vanessa Hauc, a cargo de este proyecto, a People en Español. "Para nosotros es un tema sumamente importante porque la crisis climática afecta, principalmente, a las comunidades más vulnerables, entre ellas las latinas. Es un compromiso fuerte que tiene nuestra cadena, afortunadamente, esto, simplemente es la continuación de ese compromiso. El Día de la Tierra es el jueves, pero decidimos hacer una cobertura de toda la semana, va de lunes a domingo en todos los espacios informativos", explicó. "Nuestra obligación es informar, educar y empoderar a nuestra audiencia para que forme parte de esta transición". De acuerdo con el meteorólogo Carlos Robles, quien formará parte de este especial, no se le da importancia a este tema porque "no conocen la seriedad del asunto" que ya tiene graves repercusiones. "Es por el desconocimiento de lo que se está viviendo y están sufriendo ya miles o millones de ciudadanos, precisamente, asociado a los cambios que están ocurriendo en nuestra atmósfera", advirtió. "¿Por qué llamarle emergencia climática? Es porque realmente es una emergencia que se está viviendo ahora. No estamos haciendo un pronóstico de que el planeta va a cambiar, ya ha cambiado". Vanessa Hauc Credit: Cortesía: Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hauc sabe que es fundamental que un medio dedicado a los hispanos hable de estos temas porque "es la comunidad latina la que más quiere la protección ambiental"; además, es una de las más afectadas con los problemas climáticos. "La comunidad latina va a ser clave en este movimiento", Vanessa Hauc "Para hacer ese cambio tan monumental que estamos haciendo como sociedad necesitamos de todos y la comunidad latina va a ser clave en este movimiento", explicó la periodista. "Estudios han revelado que la comunidad latina es una de las más abiertas a escuchar este mensaje, a cambiar. Si [a los latinos] les das la información necesaria y les explicas cómo su vida está impactando al planeta y les das opciones, ellos están dispuestos a tomarlas". Carlos Robles Credit: Cortesía: Telemundo Así, Vanessa Hauc en colaboración con Carlos Robles ofrecerán diversas emisiones, a lo largo de la semana, que incluyen una radiografía del planeta tierra, la importancia de los océanos y cómo deben ser las ciudades del futuro, donde presentarán una que ya funciona en Estados Unidos. También habrá mesas de discusión para hablar de diversos tópicos relacionados y se responderán preguntas del público. "La situación que estamos viviendo como planeta es crítica. Estamos en años que son claves para el futuro de la humanidad. Lo que nosotros hagamos como sociedad en estos próximos nueve años va a tener un impacto por décadas", enfatizó Hauc. "En este momento clave necesitamos que todos estemos informados y que todos hagamos parte de este cambio".

