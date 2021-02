Close

¡Así reaccionaron compañeros de Un nuevo día y Telemundo al regreso de Rashel Díaz a Univision! El paso de la conductora por Despierta América para celebrar sus 25 años en la pantalla chica tuvo una respuesta inmediata de sus colegas y amigos de la competencia. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer cuando Rashel Díaz hacía sus primeras apariciones en la televisión hispana de Estados Unidos. De la mano de Don Francisco y, sobre todo, con la ilusión de una niña, la conductora cubana daba comienzo a una carrera llena de éxitos y momentos únicos. El público la sigue y adora desde entonces por su manera sincera, fresca y espontánea de decir las cosas. También por su sonrisa, ese bello gesto que siempre tiene para los demás. Su invitación a Despierta América, Univision, este martes, provocó la reacción de muchos compañeros de la otra cadena que quisieron expresarle el respeto, agradecimiento y cariño que sienten por ella. Entre ellos el Chef James, su colega de Un nuevo día, y hoy gran amigo. "Como fue Don Francisco para ti, lo fuiste tú para mi, gracias por haberme apoyado a lo largo de mi carrera, por hacerme tan fácil el ir a trabajar y por convertirte en una hermana que nos regala la vida", le expresó el cocinero venezolano, con quien compartió muchos madrugones televisivos. Unas palabras que llenaron los ojos de Rashel de lágrimas y que demuestran el amor que la presentadora cubana va dejando en los corazones que toca. Tampoco quiso dejar de dedicarle incluso un post su amigo y compañero de años anteriores en ese mismo espacio televisivo, Daniel Sarcos. A través de su perfil de Instagram la felicitó por su extensa carrera y, sobre todo, su calidad humana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Qué bonito despertar viendo feliz a una persona que quieres. No tienen idea de la alegría que me da este homenaje a los 25 años en la televisión de mi querida Rashel", le escribió el primer presentador venezolano. Carolina Sandoval, Olga Tañón y su colega también de Un nuevo día, el astrólogo Mario Vannucci, se deshicieron en halagos y palabras de afecto hacia la comunicadora. Un homenaje más que merecido por 25 años de profesionalismo y entrega. ¡A por otros 25 años más, compañera!

