¿Cómo será para Dania Méndez convivir con 50 famosos en Los 50? ¿Qué cualidades tiene para ganar? La exhabitante de La casa de los famosos 3 es una de las 50 famosas que participarán en el nuevo reality show de Telemundo que se estrena el martes 18 de julio a las 7 p. m., hora del Este. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El próximo martes 18 de julio a las 7 p. m., hora del Este, Telemundo estrena Los 50, su nuevo y ambicioso reality show que pondrá a convivir a 50 celebridades en una lujosa hacienda mientras se enfrentan a despiadados desafíos dirigidos por un excéntrico personaje, El León. La exhabitante de La casa de los famosos, Dania Méndez, la actriz mexicana Yulianna Peniche y el actor de El señor de los cielos Alan Slim son tres de los concursantes que podremos ver en esta esperada competencia "que llegó a revolucionar la televisión". Antes de iniciar la aventura, los tres se confesaron sobre lo que será esta experiencia en sus vidas. ¿Qué esperas de este nuevo reality Los 50? Dania Méndez: Voy con toda la actitud, con toda la fuerza y con toda la competencia. Yulianna Peniche: Es gozarlo mucho, divertirme al 100. Alan Slim: Que la gente me conozca, que conozca a Alan Slim. Dania Méndez Dania Méndez, concursante de Los 50 | Credit: TELEMUNDO ¿Cómo será convivir con 50 famosos? D: Lo bueno que yo vengo ya de una convivencia. Vengo a trabajar lo aprendido en La casa de los famosos. Y: Me siento emocionada, me siento nerviosa pero me siento capaz. A: Me siento un poco consternado porque no sé quiénes son esas 50 personalidades. Yuliana Peniche Yulianna Peniche, concursante de Los 50 | Credit: TELEMUNDO ¿Cómo eres como jugador? D: En el juego soy muy competitiva, me gusta ganar. Y: En el juego soy muy aguerrida, soy muy apasionada, soy muy directa y contundente. A: Tranquilo, no creo ser una persona o un integrante que se ponga a pelear con los demás. ¿Te dejarás llevar por estrategia o por instinto? D: Creo que puedo llegar a ser muy estratega, pero también puedo dejarme fluir. Y: Voy a dejar sorprenderme por todo y más porque voy a lo desconocido. A: Creo que es un 50 y 50. Alan Slim Alan Slim, concursante de Los 50 | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué cualidades tienes tú para ganar hasta $350,000? D: Mi personalidad, mi fuerza mental, lo estratega. Y: Mis ganas, mi forma de ser, el tener inteligencia emocional. A: Soy bastante relajado en las cuestiones como interpersonales.

