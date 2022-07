Los comentarios de los compañeros de Adamari en hoy Día tras las declaraciones de Toni Costa sobre el motivo de su separación El bailarín español declaró el domingo en La casa de los famosos (Telemundo) que su hija fue "como una pequeña barrera" entre ambos debido a que dormía siempre en la cama con ellos. El programa que copresenta Adamari se hizo eco este lunes de sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Stephanie Himonidis Stephanie Himonidis y Adamari López; Toni Costa | Credit: Instagram; Telemundo Las confesiones que hizo Toni Costa el pasado domingo en La casa de los famosos (Telemundo) a través de su curva de la vida han dado mucho de qué hablar fuera de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana, especialmente lo referente a su separación de Adamari López. "Uno no quiere que pase nunca. Pero a veces hay que aceptar en la vida lo que te ocurre, cómo viene y siempre por el bien de Alaïa. El tema de tener, por ejemplo, a Alaïa en medio de nosotros en cuanto a dormir con nosotros, eso yo creo que también nos marcó mucho y no nos dimos cuenta. Pero creas que no Alaïa es un eslabón, pero también fue como una pequeña barrera", dijo el bailarín español sobre el motivo detrás del fin de su historia de amor con la conductora de 51 años. El programa que copresenta Adamari, hoy Día (Telemundo), se hizo eco este lunes de dichas declaraciones, mismas que fueron comentadas por sus presentadores habituales en ausencia de la carismática presentadora puertorriqueña, quien se encuentra actualmente de vacaciones. hoy Día hoy Día (Telemundo) | Credit: hoy Día "Se está comentando mucho sobre lo que dijo Toni sobre la separación de nuestra compañera Adamari", dijo Stephanie Himonidis en el show matutino de la cadena hispana. La presentadora mexicana, quien además de compañera de trabajo es muy amiga de Adamari, admitió que "sí sucede que a veces el amor por los hijos sí genera una barrera". "Bueno, esto pasa. Mira yo te voy a decir algo. Dormir con tu bebé es increíble, pero yo, por ejemplo, cuando le platiqué a Gerardo [su pareja], Gerardo me dice: 'Este es un no, no, no, esto tú no puedes hacer'. Porque sí sucede que a veces el amor por los hijos sí genera una barrera", comentó Himonidis, quien está a punto de alcanzar los 400 mil seguidores en Instagram. La casa de los famosos Stephanie Himonidis y Quique Usales en hoy Día (Telemundo) | Credit: hoy Día Quique Usales, quien se encontraba en el plató comentando junto a Himonidis la actualidad del reality show, lamentó que Adamari no estuviera ahí para que pudiera dar su versión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Qué pena que Adamari está de vacaciones y no le podemos preguntar ni tener la reacción de ella!", expresó el periodista argentino, quien cuenta con casi 200 mil seguidores en Instagram. "Ella debe de tener su versión también", continuó Himonidis, "y se la preguntaremos en su debido momento por supuesto aquí en este programa".

