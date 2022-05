Adamari López no está concursando en La casa de los famosos, pero la carismática presentadora puertorriqueña se convirtió el fin de semana en uno de los temas de conversación entre los participantes del reality show luego de que su ex Toni Costa revelara por primera vez a sus compañeros aspectos muy dolorosos de lo que pasó hace un año tras la sonada ruptura.

"Yo pasé por depresión", dijo haciendo referencia al bulo que aseguraba que el motivo de su separación era su orientación sexual. "Jamás he estado con un hombre, yo siempre he tenido novias, pero 'como es bailarín' buscan la historia macabra, al culpable…. Yo estuve muy jodi.., el momento más gris de mi vida son esos meses", llegó a reconocer el bailarín español.

El también instructor de Zumba aseguró que la madre de su hija nunca salió a desmentir los rumores mientras que él "siempre" la ha defendido, lo que dio pie a que sus compañeros comenzaran a opinar sobre el tema, empezando por la controversial Niurka Marcos.

Toni Costa Toni Costa en La casa de los famosos | Credit: La casa de los famosos

"Hay momentos en que sí hay que hablar, con la pena. Yo quiero mucho a Adamari, la acabo de ver y me enterneció muchísimo, está preciosa, pero esos son errores del pasado. Hay que defender a la familia, para bien del niño", opinó con total sinceridad la vedette.

Niurka, quien se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la actual temporada de La casa de los famosos, también hizo comentarios muy a su estilo sobre el físico de Adamari.

"Hubo una época que se puso fea, embarnecida, ajada, gorda y ojerosa. Yo me acuerdo cuando la veía en los programas, yo no sé qué pero se engordó horrible", opinó.

"Ahora está preciosa y está iluminada, o sea está coqueta…", agregó.

Aunque en ese momento prefirió no comentar nada, las palabras de Niurka sobre la madre de su hija en su presencia no sentaron bien a Toni y este domingo quiso hablar con ella para decírselo.

Toni Costa Toni Costa y Niurka Marcos | Credit: La casa de los famosos

Toni habla con Niurka

Toni: Me dolió y yo te lo tenía que decir.

Niurka: Está bien y me encanta que lo hayas hecho porque habla del corazonzote tan grande que tienes. Y no solamente habla del corazón, habla del gran papá que tiene tu hija y habla de cómo marcas la diferencia entre tú y Adamari. Cómo tú la defiendes y cómo ella no te defendió cuando tú lo necesitaste, pero ¿verdad que no te importa?

T: No

N: Y eso te hace mágico, maravilloso. Y a veces soy juguetona cuando digo 'estaba gorda, parecía una paleta payaso' y a lo mejor lo hago con la intención de que la gente se ría. Pero eso no es lo que me importa de tu conversación. Lo que me importa de tu conversación es que no andes mirando si te defiende o no, lo que me importa de tu conversación es que tú haces lo correcto.

Niurka Marcos Niurka Marcos y Toni Costa | Credit: La casa de los famosos

T: O lo intento.

N: No, no, lo haces porque conmigo lo has hecho y lo haces.

T: Y yo sabía que podía venir a ti a hablarte así.

Niurka pide perdón a Toni

N: Te felicito y ¿qué crees? Mira con qué felicidad te digo me perdonas, ¿me perdonas?

T: No tengo que perdonarte nada.

N: No, sí me tienes que perdonar.

Toni Costa Toni Costa y Niurka Marcos | Credit: La casa de los famosos

T: No, porque ya esto, lo que veo en tus ojos y cómo estás, es más que suficiente.

N: Es que me mataste porque eres un ser de los que a mí me gusta encontrar en la vida. Mira, te voy a decir algo que es muy valioso. Tal vez yo no me arrepienta de lo que dije, pero delante de ti nunca lo diré para no comprometerte, para que no le tengas que dar una explicación a tu niña.