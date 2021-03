Tras la acusación de la actriz Laura Pons de que fue supuestamente abuso sexualmente por el conductor Arturo Macías cuando tenía 17 años, los responsables del programa matutino Hoy de Televisa del que es la voz oficial decidieron suspenderlo de empleo mientras se investiga el caso.

"Ante la acusación hecha por Laura Pons, y mientras las autoridades dictaminan, Arturo Macías queda provisionalmente suspendido de Hoy", se informó en un comunicado en Twitter.

Macías aseguró en un mensaje en las redes que era "falso" lo que se había dicho y señaló que responderá "legalmente" a las acusaciones.

De acuerdo a las declaraciones Pons, los hechos ocurrieron cuando era menor de edad. "Tuve un abuso sexual de parte del locutor Arturo Macías. Mi familia y yo lo conocimos en una Expo de XV años, estábamos en una situación muy vulnerable económicamente, la estábamos pasando muy mal", relató en el programa Ventaneando (TV Azteca). "Nos apoyó con algunos productos de la radio, como discos, material, para que mi familia la vendiera y pudiéramos salir adelante"

Tiempo después, aseguró, recibió una invitación para ir "a comer y al cine" que se tornó en otra cosa. "Mis papás, me pregunto, '¿cómo me dejaron ir con él?' Tenía 17 años, era menor de edad. Dentro de su auto, me dijo '¡Ay no Lau!, mejor vamos a otro lado a cotorrear, a pasarla bien'", agregó.

"Mi sorpresa fue que me llevó a un motel", narró. "Dentro del auto le dije 'no Arturo, no quiero ir. Que voy a ir ahí', y me sentí asustada. [En la habitación] se quitó la ropa, en un momento se desvistió por completo, de hecho, enfrente de mí, y era la primera vez que yo veía un hombre desnudo. Y él se metió a un jacuzzi y me dijo 'vente Laura'. Me metí con él porque me insistía. Estando ahí, se empezó a masturbar; yo no sabía nada de sexualidad a esa edad".

Pons aseguró que presentará una denuncia oficial ante las autoridades.

"Salimos del jacuzzi y había una cama. Se fue a la cama, me empezó a abrazar, a tocar. Saca el condón y me dice 'ahora sí, quítate todo'. No me quité nada", mencionó. "Se pone el condón y le digo que no. En ese momento digo 'no Arturo, que te pasa'. De inmediato prende la televisión y me pone pornografía. Me acuerdo, en un momento, [me dice] 'relájate Lau' y me hizo sexo oral. No me penetró".