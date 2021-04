Un programa de televisión como herramienta para fomentar el aprendizaje en los niños La cadena Universo estrenará este domingo un novedoso programa educativo infantil que ayudará a los niños a desarrollar sus habilidades en español mientras se divierten. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Universo, la cadena de cable de entretenimiento en español operada por NBCUniversal, continúa apostando por programación original con el estreno el próximo domingo 11 de abril de Club Mundo Kids, un novedoso programa infantil educativo que ofrecerá a preescolares y niños pequeños la oportunidad de explorar una variedad de temas, desde el medio ambiente y la vida silvestre hasta la exploración espacial y deportes, entre otros temas. Creado para niños de cuatro a ocho años y conducido por la escritora y presentadora bilingüe Romina Puga, cada episodio del programa multiplataforma combinará segmentos animados y de acción en vivo junto a expertos que responderán preguntas enviadas por los niños "Estamos encantados de traerle a los televidentes Club Mundo Kids, un programa que fortalece la curiosidad natural de los más pequeños", señaló Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo y Universo. "Invitamos a las familias a que se unan con sus hijos para ver este interesante programa que fomenta el aprendizaje y ayuda a los niños a desarrollar sus habilidades en español". Romina Puga Image zoom Romina Puga, presentadora y escritora de Club Mundo Kids | Credit: Cortesía Universo Puga, quien estará acompañada por sus dos marionetas corresponsales Maya y Coco, llevará a los pequeños televidentes a un viaje de exploración y aprendizaje del mundo que los rodea. "No puedo estar más orgullosa de este proyecto", escribió Romina en Instagram. Durante el primer programa la audiencia aprenderá sobre los animales que están en peligro de extinción, además de agricultura y alimentos saludables. Entre los invitados se encuentran el experto en vida silvestre y fotógrafo Ron Magill, y la chef y escritora, Lauren Arboleda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Club Mundo Kids fue producido por Exile Content Studio, un estudio de cine y televisión que produce contenido en español e inglés a través de múltiples plataformas, incluyendo televisión, cine, audio y digital. Romina Puga Image zoom Romina Puga, presentadora y escritora de Club Mundo Kids | Credit: Cortesía Universo "Existe un enorme vacío en el mercado de contenidos de calidad para toda la familia en español, especialmente en programación dirigida a niños biculturales de los Estados Unidos", dijo Alejandro Uribe, CEO de Exile Content Studio. "Es por eso que, siendo padre, es especialmente gratificante asociarse con Universo para ayudar a cerrar esta importante brecha de contenido y conectar a los niños latinos y sus guardianes con programación auténtica e informativa". Club Mundo Kids se estrenará el domingo 11 de abril a las 10:30 a.m, hora del Este.

