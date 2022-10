¡Sorpresa! Esta es la actriz estrella que ejercerá de jueza el domingo en Mira Quién Baila La protagonista de una de las telenovelas más exitosas del momento, anunció feliz que ejercerá de jueza por un día en el show de baile. ¿De quién se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Apenas acaba de empezar ¡y Mira Quién Baila ya está siendo toda una caja de sorpresas! Algunas de ellas muy buenas. Esta semana, el programa hacía un anuncio inesperado sobre lo que ocurrirá el próximo domingo en el plató del famoso show de baile. Además de las espectaculares coreografías de sus concursantes, habrá una invitada muy especial directa de los sets de grabación de una de las telenovelas más exitosas del momento. La protagonista estrella ejercerá de jueza invitada y de ella se pueden dar dos pistas: le encanta bailar y es el amor de Sebastián Rulli en la ficción. Mira quién baila Credit: TelevisaUnivision Pues, nada más y nada menos que de Claudia Martín, la protagonista del remake de la telenovela Los ricos también lloran, actualmente emitida por Univision y que ha tenido una gran acogida por el público. Durante su entrevista con Astrid Rivera para Despierta América, la actriz mexicana no solo compartió su entusiasmo por el éxito de la serie, sino también por estar en uno de sus programas favoritos de la televisión, MQB. Desde los ensayos y a través de sus redes, advirtió de las sorpresas que se vienen en el próximo show en el que ejercerá de jueza por un día. "Ya estamos aquí en el ensayo de Mira Quién Baila y vamos a tenerles una sorpresa que va a estar increíble", adelantó con una gran sonrisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz ha decidido enfocarse en las alegrías que le está dando su papel en la telenovela y todo lo que ello conlleva, y prefiere no dedicar demasiado tiempo a los rumores. Especialmente a los que dicen que uno de sus últimos mensajes en sus redes iba dirigido a su ex, Andrés Tovar, y su nueva esposa, Maite Perroni, tras contraer nupcias. "La gente siempre va a ver lo que quiere ver, yo siempre subo de todo", dijo en buena onda a Astrid. "Mientras yo sepa quién soy y lo que hago con mi vida, y esté tranquila con lo que pienso, hago y digo, eso es lo importante", concluyó. ¡La cita para verla en MQB es el próximo domingo!

