Clarissa Molina da el salto a la televisión mexicana La presentadora dominicana estuvo este martes conduciendo el programa matutino más visto en México junto a Galilea Montijo, Arath de la Torre y compañía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina es uno de los rostros más queridos de la televisión hispana de Estados Unidos. En México, en cambio, la copresentadora del programa El gordo y la flaca no es tan conocida debido a que su carrera la ha desarrollado casi por completo en la pantalla de Univision. Este martes, para sorpresa de muchos, la que fuera ganadora de la edición VIP del exitoso reality show Nuestra Belleza Latina dio el salto a la televisión mexicana por la puerta grande. La presentadora dominicana estuvo conduciendo junto a Galilea Montijo, Arath de la Torre y compañía el show matutino más visto en México, el programa Hoy, que se transmite por Las Estrellas. "Feliz y honrada de ser conductora invitada junto a seres maravillosos", expresó Clarissa a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con 3 millones y medio de seguidores. "Gracias por hacerme sentir como en casa y recibirme con las mejores energías. Gracias por invitarme a conducir junto a un elenco maravilloso. Qué experiencia tan linda". Clarissa Molina Clarissa Molina, conductora invitada en el programa Hoy | Credit: Instagram programa Hoy La conductora de Univision hizo muy buen clic desde un inicio con sus compañeros, quienes la recibieron con los brazos abiertos, empezando por Galilea Montijo. Clarissa Molina Clarissa Molina y Galilea Montijo en el programa Hoy | Credit: Instagram Galilea Montijo "Increíble haber podido compartir contigo mi Gali. Siempre he admirado tu trabajo y hoy fue un honor estar en el programa Hoy junto a ti y todo el elenco que me hicieron sentir como en casa. Gracias", le agradeció Clarissa. Tania Rincón, otra de las conductoras del show, también tuvo palabras para ella. "Qué gusto conocerte y coincidir en el programa Hoy contigo hermosa", escribió la presentadora mexicana desde sus historias de Instagram. Tania Rincón Clarissa Molina y Tania Rincón en el programa Hoy | Credit: Instagram Tania Rincón A lo que Clarissa respondió: "El gusto fue totalmente mío Tania. Una energía increíble. Te veo en Miami". El talento y el carisma de la conductora no pasaron desapercibidos entre los televidentes del programa, quienes aplaudieron en las redes sociales la participación de Clarissa. "Que se quede como conductora oficial" o "Invítenla más, es una gran conductora", son algunos de los comentarios que se pueden leer al respecto en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presencia de Clarissa este martes en el programa Hoy como conductora invitada obedeció a la inminente celebración de los Latin American Music Awards (LATIN AMAs), evento que presentará junto a Julián Gil, Galilea Montijo y Natti Natasha y que se podrá ver en vivo el jueves 20 de abril. ¿Será que pronto podremos ver a Clarissa de nuevo en el programa Hoy?

