Exclusiva: Christian Meier no hará más telenovelas; "creo que ya cumplí con un ciclo" Al presentarse en el show de People VIP el galán peruano dejó claro que la exitosa etapa de melodramas ha quedado atrás: celebra el estreno de la serie Ana al lado de Ana de la Reguera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de que lleva casi una década alejado de las telenovelas, el apuesto Christian Meier es aún recordado por su participación en melodramas como La Tormenta y Doña Bárbara. Residente desde hace años en Los Ángeles, CA, el peruano lleva una nueva vida con su familia y dedicado a otros asuntos, pero aún persiguiendo la actuación. "Llevo 3 años de tener una vida que no recordaba pero que añoraba bastante", contó el exgalán en febrero pasado. Al aparecer en el show de People VIP, de People en Español y en ocasión del estreno de la segunda temporada de la serie Ana, al lado de la mexicana Ana de la Reguera, el actor habló sobre ese período de su carrera que ahora alimenta a su personaje en dicha serie del servicio de streaming Pantaya. ¡Mira arriba nuestra entrevista con Christian Meier y lo que contó sobre su regresaría o no a las telenovelas! Imágenes de Ana, la serie de Pantaya que regresa con nuevos capítulos: Christian Meier en la serie Ana Credit: Cortesía pantaya Christian Meier en la serie Ana Credit: Cortesía pantaya SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christian Meier en la serie Ana Credit: COrtesía Paantaya

