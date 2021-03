Close

Andrés Cantor ante el clásico Chivas vs América: "Ojalá el fútbol vuelva a jugarse como antes" Tras un año de pandemia, el periodista argentino se siente animado con el regreso del público a los estadios en el clásico mexicano que se verá este domingo en Telemundo. Por Joaquim Utset Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de muchos años de ir arriba y abajo, Andrés Cantor lo extraña todo de su vida anterior a la pandemia que lo tenía viajando por el mundo siempre detrás de una pelota de fútbol. El periodista y narrador argentino difícilmente se perdía citas como la que este domingo se verá en Telemundo, cuando las Chivas de Guadalajara y las Águilas del América disputen un nuevo episodio del clásico del fútbol mexicano. Si bien parte de su equipo estará en el estadio de Chivas, Cantor en esta ocasión seguirá el encuentro desde la sede de la cadena en Miami. "Extraño mucho mi rutina de ir al aeropuerto, de tomar el café en el mismo lugar", señaló Cantor en una entrevista con People en Español. Lo que le anima es que después de un año de gradas vacías, hasta 11,000 aficionados –el 25% del aforo– podrán entrar al estadio Akron de Chivas para disfrutar del duelo con sus históricos rivales de la capital. "No es lo mismo [que un estadio lleno], pero esos 11,00 personas van a marcar la diferencia", consideró Cantor, para quien esa ánimo de la grada puede darle alas a un Chivas que llega en peor situación al encuentro que el América. "Hay mucho en juego". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de estadio vacíos de público, Cantor también quisiera ver desaparecer otras cosas que la pandemia ha incorporado al fútbol, como los cinco cambios de jugadores por cada partido en lugar de los tres de antes, una ampliación de sustituciones que se implementó porque los cierres por el virus apretaron los calendarios y hay menos tiempo de preparación. "Quiero pensar que todo volverá a la normalidad", apuntó. Otro deseo, pero que tiene menos probabilidades de que se le cumpla, es la desaparición del VAR, la revisión de jugadas en video para corregir los errores del árbitro en el campo. La aplicación continúa de la tecnología, en ocasiones para corregir errores de milímetros, está cambiando el juego sin hacerlo más justo, como demuestran las incesantes polémicas. "Le quita la esencia al fútbol", lamenta Cantor, quien apuesta por un VAR menos intervencionista en que solo se corrigen errores "groseros", como la mano de Maradona contra Inglaterra en el Mundial de México 86 que el árbitro no vio. "Ojalá el fútbol vuelva a jugarse como antes". La cobertura de clásico precedida por un episodio especial de Exatlón empieza este domingo a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo y el partido arranca a las 10 p.m., también hora del Este.

