¡Chiquinquirá Delgado regresa a la televisión con un proyecto soñado! Después de verla en los premios Latin Grammy y el Teletón, ¡el público podrá seguir disfrutando de la venezolana con esta nueva y apasionante aventura en la pantalla chica! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo que ha demostrado Chiquinquirá Delgado es que es una mujer emprendedora. Más allá de sus proyectos televisivos, la presentadora ha creado su propia empresa, Kira Life, un espacio para la salud y el bienestar con el que también ha triunfado. Sin embargo, las cámaras y el público la quieren de regreso y ¡sus deseos son órdenes! La bella venezolana estará de nuevo frente a ellas en un lugar que siempre ha sido su casa y la ha recibido con los brazos abiertos. Chiqui regresa hoy viernes a Despierta América, esta vez con su propio espacio, para hablar de esos temas que tanto preocupan a todos y tienen que ver con el bienestar no solo físico, sino también mental. Una gran oportunidad de entrelazar su pasión por la televisión y su trabajo en Kira Life. "¡Mañana regresa Chiqui Delgado a Despierta América y estrena su propio segmento! ¡No se la pierdan!", anunciaron en el matutino de Univision. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El programa fue espacio de trabajo para la también actriz en el 2011 y durante casi dos años junto a Raúl González y Karla Martínez, entre otros. En él presentaba la sección La hora VIP en el que entrevistaba a reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento. Mejores looks belleza Latin Grammy 2021 Credit: John Parra/ Getty Images Durante todos estos años siempre ha estado presente de una forma u otra en el mañanero, bien concediendo entrevistas o hablando de su emprendimiento. Ahora lo hará con una sección distinta que arranca con un tema muy interesante: técnicas de relajación para poder controlar el sistema nervioso. Una propuesta que llega en un momento crítico para todos debido a la pandemia que sigue golpeando la vida de todos. Chiqui Delgado Chiqui Delgado en 'Despierta América' | Credit: IG/Chiqui Delgado Chiqui, quien ha disfrutado de unas espectaculares vacaciones en las Islas Seychelles, compartió entusiasmada esta propuesta que parte de su proyecto personal, Kira Life. "Un poco de calma, tan necesaria últimamente. ¡Nos vemos!", escribió. Un encuentro que su público espera con todas las ganas. ¡Felicidades!

