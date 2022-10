¡Chiquinquirá Delgado y Mane de la Parra destapan la gran sorpresa de Mira Quién Baila! MQB se estrena este domingo con un montón de novedades. Todo ha cambiado: los bailarines, el jurado, uno de sus presentadores y... ¡algo que tiene que ver con los participantes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Arranca la cuenta atrás del estreno más esperado: ¡Mira Quién Baila! El show de baile de Univision llega con un sinfín de novedades que le añaden más sabor, magia, misterio y frescura. Eran sus presentadores, Chiquinquirá Delgado y Mane de la Parra quienes daban a conocer algunos de los entresijos del programa que se estrena esta noche de domingo. Hay muchos cambios y todos para bien. Desde los bailarines, hasta el jurado. Pero, sin duda, hay algo más que ha pillado a todos por sorpresa y que no se esperaban. Un dato muy curioso que la venezolana y su compañero compartían en una entrevista con Despierta América en Domingo. Chiquinquirá Delgado Chiquinquirá Delgado se encargará de la conducción de MQB | Credit: Cortesía de TelevisaUnivision "Jueces renovados, tenemos en backstage a Sherlyn, hay bailarines nuevos, qué te puedo decir, ¡todo nuevo menos yo!", bromeó la conductora junto a su cómplice de programa y su entrevistador, su colega Raúl González. Pero, ¿qué es eso tan diferente que les ha sorprendido tanto? Pues es algo que tiene que ver principalmente con los concursantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto ya está en un nivel muy competitivo de entrada, creo que ya no es un concurso en el que la gente va desarrollándose, ¡ya desde que empezaron, están desarrollados!", contó Mane, quien también estuvo en sus filas. "Cuando yo les vi bailar le dije a la productora, 'Si tenías intención de que yo bailara esta temporada...' Después de ver ese nivel de baile, a mí me daría pena", prosiguió Chiqui, todavía impactada con la preparación de los competidores de este año. "No te imaginas lo que hemos visto en los ensayos, muchas sorpresas". ¡Todas estas sorpresas, novedades y mucho más serán finalmente descubiertas esta noche de domingo a las 8p/7c, por Univision!

