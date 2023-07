¡Siéntese quien pueda! da un gran salto con la llegada de Chiquibaby al show El programa de Univision ha recibido una gran noticia. ¡Todos los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Justo cuando se cumple la primera semana al timón de Chiquibaby en ¡Siéntese quien pueda!, el show acaba de recibir la mejor de las noticias. Era uno de sus colaboradores, Alex Rodríguez, quien lo daba a conocer a través de sus redes con gran ilusión por todo el equipo. Y es que, para alegría del público de rincones del mundo, el show traspasa fronteras y llega a otros lugares. En este caso, Venevisión, el canal venezolano en el que comenzará a emitirse. Chiquibaby Credit: IG/Chiquibaby "El exclusivo y novedoso reallity de competencia entre panelistas llamado ¡Sientese Quien Pueda! se lanzará en pantalla de Venevisión a partir de este lunes 17 de julio, a las 3:00 P.M., y traerá mucho drama, informaciones, opiniones, debates y discusiones sobre el entretenimiento, redes sociales, cultura popular y los temas más resaltantes y polémicos a nivel mundial en la actualidad", lee parte del anuncio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así es, parece que la llegada de Chiquibaby al show le ha traído aún más suerte de la que el programa ya tenía con Julián Gil a la cabeza, quien dejó el espacio en su punto más álgido para emprender nuevos proyectos. Todo han sido buenas noticias para el espacio televisivo que se estrenó hace casi un año. Y es que, después de unos meses en UniMás, el pasado mayo dio el salto a Univision, donde se emite de lunes a viernes a la 1 P.M., Con este brinco a la reconocida cadena venezolana, ¡Siéntese quien pueda! sigue anotándose éxitos. ¡Muchísimas felicidades!

