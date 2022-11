Chiquibaby se sincera sobre su despido de Telemundo y el motivo de su salida: "Tengo un dolorcito en mi corazón" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chiquibaby Credit: Mezcalent La conductora mexicana rompió el silencio en su programa de radio sobre el fin de su ciclo con Telemundo y su salida del programa matutino de la cadena. "1 o 2 personas tomaron la decisión", confesó. "Alguien no me veía en el programa". Empezar galería Momento doloroso Chiquibaby Credit: Instagram Chiquibaby "Aunque no fue sorpresivo para mí no deja de ser un momento doloroso de partir de una de las compañías que me dio mucho por 8 años", se sinceró Stephanie Himonidis, mejor conocida como 'Chiquibaby. "Yo no me quería ir, esa es una realidad, pero a veces son decisiones que toman las personas ajenas a mi poder y tengo que, más que entender por qué estoy fuera de Telemundo y del nuevo programa de la mañana, es aceptar, aceptar que mi ciclo terminó y que tengo que dejar que la vida me sorprenda con lo que tenga que venir". 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Está tranquila Chiquibaby Credit: Instagram Chiquibaby "Que sepan que yo estoy bien, que estoy tranquila, que sí tengo un dolorcito en mi corazón, pero que estoy tan, tan, tan agradecida con las muestras de cariño de la gente que con eso me voy a quedar", expresó la conductora mexicana. 2 de 8 Ver Todo El motivo Chiquibaby Credit: Instagram Chiquibaby "En realidad es lo mismo por lo que dejaron ir a todo el mundo: es una reestructuración de la mañana. No es por la economía es simplemente la gente que va a tomar la batuta de la mañana toma la decisión que no somos parte del show y básicamente reestructuran y tienen que despedir", explicó 'Chiquibaby'. 3 de 8 Ver Todo Anuncio ¿Salía muy cara? Chiquibaby Credit: Instagram Chiquibaby "Yo no creo que sea eso honestamente. Sí es cierto que hay gente que gana menos que yo en Telemundo, pero hay gente que gana mucho más que yo y se quedó, entonces no creo que haya sido eso", señaló. "Yo simplemente creo que era alguien que no me veía en el programa de la mañana ni en ningún otro programa de la cadena en el lado de entretenimiento…". 4 de 8 Ver Todo Empleada ejemplar Chiquibaby Credit: Instagram Chiquibaby "Yo lo que sé es que siempre fui una empleada ejemplar, muy trabajadora, eso me atrevo a decirlo que siempre di el 100 por ciento", aseveró. "Yo no creo en mi corazón que haya sido por algo que yo hice porque evidentemente no hice absolutamente nada, pero que una o dos personas tomaron la decisión eso sí". 5 de 8 Ver Todo ¿Desilusionada? Chiquibaby Credit: Instagram Chiquibaby "Me desilusiona, claro que sí y más una empresa tan importante como NBC a la que le tengo mucho agradecimiento y a toda la gente que siempre creyó en mí desde Los Ángeles hasta ahora que llegué a Miami, pero sí es una pequeña desilusión", reconoció. "Pero eso no es el final, hay muchas más cosas que vienen y yo estoy tranquila y estoy confiada". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿A Univision? Chiquibaby Credit: Instagram Chiquibaby "Yo estoy abierta a cualquier cosa", aseguró. "Pero en este momento de mi vida y estoy siendo superhonesta yo creo que voy a ser muy selectiva porque creo que mi libertad, mi paz vale mucho y entonces a lo mejor me gustaría enfocarme en algo que yo tenga más el control porque dejar tu carrera en control de las demás personas por tanto tiempo sí es muy desgastante". 7 de 8 Ver Todo Agradecida Chiquibaby Credit: Instagram Chiquibaby "Yo siempre he estado agradecida, siempre estoy agradecida y hoy estoy agradecida con Telemundo y voy a dejar que la vida me sorprenda", comentó la presentadora. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Chiquibaby se sincera sobre su despido de Telemundo y el motivo de su salida: "Tengo un dolorcito en mi corazón"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.