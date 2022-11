Chiquibaby sale de Telemundo: "Ella está bien" La copresentadora de hoy Día Chiquibaby fue despedida de la cadena Telemundo, según pudo confirmar People en Español. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Stephanie Himonidis, mejor conocida Chiquibaby, dejó de formar parte de la cadena Telemundo, confirmó People en Español. "La información se recibió el día de hoy", dijo una fuente cercana a la hasta ahora copresentadora del programa hoy Día. "Ella se encuentra bien". La partida de la mexicana de la cadena con sede en Miami se produce un día después de que se diera a conocer el despido del presentador y fashionista Rodner Figueroa. Stephanie "Chiquibaby" Himonidis Credit: Mezcalent "Tuve entrevistas maravillosas, conocí gente extraordinaria, me divertí lo que no saben", dijo Figueroa en sus redes sociales. "Me encanta llevar luz y alegría". El venezolano aseguró que solo tenía "agradecimiento" y que estaba "extremadamente tranquilo, extremadamente bien". Si bien Chiquibaby y Figueroa han sido los dos despidos de caras conocidos que se han confirmado hasta ahora, se esperan más noticias de la cadena. Originaria de Guadalajara, Himonidis primero se instaló en Los Ángeles y luego se trasladó a Miami, donde se ganó el cariño del público como la Chiquibaby, La presentadora también es productora del programa de radio El show de Chiquibaby

