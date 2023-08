¿Adamari López en Univision junto a Chiquibaby? ¿Hay posibilidad de ver a la conductora puertorriqueña como invitada en el show que conduce su comadre, ¡Siéntese quien pueda!? Mira lo que responde Chiquibaby. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace ya un mes que Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, tomó las riendas de la conducción del programa ¡Siéntese quien pueda! (Univision) en sustitución de Julián Gil, quien inició una nueva aventura profesional en México. Pero, ¿será que la presentadora mexicana llegó para quedarse? ¿Hay posibilidad de que su comadre Adamari López acuda al show como invitada? Hablamos con ella. Chiquibaby, ¿te veremos solo en verano en el show o tu participación se extenderá en el tiempo? Yo creo que eso va a depender del público, de la producción y de Julián Gil porque este es su bebé, él creció con este show. Él era el conductor desde el inicio y yo siento que para él es un proyecto de él. Y yo creo que si tiene la oportunidad de volver yo creo que sí volvería. También va a depender de que no se le venga una película o algo también importante para su carrera, entonces, bueno, el tiempo lo dirá. Por ahora yo voy a darle 100% al programa de aquí hasta que ustedes quieran. Chiquibaby Chiquibaby, conductora de ¡Siéntese quien pueda! | Credit: Instagram Chiquibaby El programa cuenta cada semana con invitados famosos, ¿a quién te gustaría tener sentado en esa silla? A Peso Pluma, me encantaría tenerlo en el programa toda una semana. Creo que es un sueño un poco guajiro, más ahorita que está superpegado. Pero me gustaría ver más a artistas del regional mexicano sentados ahí, como más artistas de música porque yo soy muy musical. Hemos tenido muchos conductores, muchas estrellas, muchos de novelas, que a la gente le encanta y a mí también, pero sí me gustaría ver más como a artistas de música sentados ahí. Chiquibaby Chiquibaby, conductora de ¡Siéntese quien pueda! | Credit: Instagram Chiquibaby SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos quisieran volver a verte con tu comadre Adamari López en televisión, ¿será que hay posibilidad de que la veamos como invitada en el show? Vamos a preguntarle. Yo sería la primera en tenerla ahí. Yo creo que a ella también le encanta el despapayo. Chiquibaby Chiquibaby y Adamari López | Credit: Instagram Chiquibaby Pero yo creo que también hay mucha gente que les gustaría vernos haciendo un proyecto juntas, así que eso lo hemos platicado y quién sabe y un día de estos les demos una sorpresita. ¡Siéntese quien pueda! se transmite a las 2 p. m., hora del Este, por Univision.

