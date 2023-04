Chiquibaby quedó "en shock" con la salida de Adamari López de Telemundo La excompañera de trabajo y amiga de Adamari habló al respecto en su show de radio. “Yo no me esperaba esta situación de mi querida Adamari porque ella todavía estaba en una ventana para poder negociar su contrato". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquibaby Chiquibaby y Adamari López en un evento en diciembre de 2022 | Credit: Mezcalent La noticia de la inesperada salida de Adamari López de Telemundo tras más de una década formando parte de las filas de la cadena hispana como copresentadora de su programa matutino Hoy Día, antes conocido como Un nuevo día, dejó en shock la semana pasada a muchos. Una de las que no pudo ocultar su sorpresa al enterarse de lo sucedido fue su excompañera y amiga Chiquibaby, quien fue despedida el año pasado de la compañía estadounidense. A la conductora mexicana le tocó informar sobre ello en su show de radio. Adamari Chiquibaby y Adamari López en un evento en diciembre de 2022 | Credit: Mezcalent "Esta historia es una historia que no me gustaría dar, pero es la historia del momento en el mundo de la farándula", comenzó compartiendo el exrostro de las mañanas de Telemundo. Chiquibaby, quien se encontraba de vacaciones junto a su familia cuando estalló la noticia, reconoció que lo último que esperaba es que Telemundo fuera a prescindir de Adamari. "Yo estoy en shock", se sinceró. Chiquibaby Chiquibaby, excompañera de trabajo y amiga de Adamari | Credit: Mezcalent "Yo no me esperaba esta situación de mi querida Adamari porque ella todavía estaba en una ventana para poder negociar su contrato. Su contrato no se vencía todavía y yo veía que si era la única que habían dejado en Hoy Día era porque se iba a quedar", dijo la presentadora. Chiquibaby, quien cuenta con más de 400 mil seguidores en Instagram, comentó que le llamó la atención nuevamente "las malas decisiones que se están haciendo en el show de la mañana". Adamari López Adamari López en un evento en marzo de 2023 | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora tampoco se explica cómo siendo Adamari una de las grandes estrellas de la televisión hispana Telemundo no la haya dejado para otro proyecto. "Pero bueno, así son las cosas", dijo por experiencia propia.

