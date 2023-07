¡Es oficial! Chiquibaby ¡nueva conductora de Univision! La expresentadora de Hoy Día (Telemundo) conducirá uno de los programas de la cadena hispana. ¿Cuál? ¡Aquí te contamos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquibaby Chiquibaby | Credit: Mezcalent Los coqueteos entre Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, y Univision han sido constantes en los últimos meses. La que fuera copresentadora de Hoy Día (Telemundo) se ha dejado ver como conductora invitada en diferentes programas de la cadena hispana, entre ellos Despierta América y ¡Siéntese quien pueda! "Estoy feliz de estar de regreso en la televisión. De verdad que disfruto mucho mi trabajo, siempre lo he disfrutado y el poder regresar a la televisión en sí y poder tener ese contacto con mi público me da una gran satisfacción y me siento muy bendecida por la invitación", expresaba en mayo en una entrevista con People en Español con motivo de su reaparición en Despierta América. Chiquibaby Chiquibaby | Credit: Instagram Chiquibaby Ahora, tras estos primeros coqueteos, Chiquibaby se une oficialmente a Univision como conductora principal de uno de sus shows. Chiquibaby Chiquibaby | Credit: Instagram Chiquibaby ¿Cuál? ¡Sigue leyendo! Chiquibaby Chiquibaby | Credit: Instagram Chiquibaby Chiquibaby Chiquibaby | Credit: Instagram Chiquibaby Chiquibaby Chiquibaby | Credit: Instagram Chiquibaby La presentadora, quien recientemente tuvo a Adamari López como invitada en su programa de radio, será este verano la nueva anfitriona del programa ¡Siéntese quien pueda! La noticia fue adelantada por la periodista Mandy Fridmann y se hizo oficial este domingo a través de las redes sociales del show. "Haz espacio en tu maleta y no olvides el bloqueador que el sol está muy pero muy caliente. A partir de este martes a la hora de siempre (1:00 pm por Univision) ven y celebra con nosotros el verano… en ¡Siéntese quien pueda! Ahh!! Y tenemos nueva anfitriona en este maravilloso show… ¡Bienvenida @chiquibabyla!". Chiquibaby Chiquibaby | Credit: Instagram Chiquibaby SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora se encargará de sustituir a Julián Gil al frente de la conducción de este programa que Univision transmite de lunes a viernes a la 1 p. m., hora del Este. "Bienvenida Chiquibaby, disfruta mucho", le escribió el actor de origen argentino tras hacerse oficial la noticia. A lo que Chiquibaby no tardó en comentar: "Te cuido el changarro amigo, éxitos".

