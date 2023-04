Así fue el regreso de Chiquibaby a Despierta América La exconductora de Hoy Día (Telemundo) fue recibida este martes con los brazos abiertos por la familia de Despierta América (Univision), donde habló, entre otros temas, de cómo su despido de Telemundo se convirtió en una "oportunidad" para ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquibaby Chiquibaby en Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Chiquibaby Despierta América (Univision) recibió este lunes en su estudio a un exrostro de las mañanas de Telemundo. Si ayer eran Adamari López y su hija Alaïa las que se convertían en protagonistas de un segmento del programa matutino de Univision con motivo de la celebración de la primera comunión de la pequeña de 8 años, este martes le tocó el turno a Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby. La que fuera durante varios años copresentadora del programa Hoy Día (Telemundo) visitó esta mañana en compañía de su hija Capri Blu el show mañanero de la cadena de habla hispana que conducen Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González, Francisca y compañía. Emocionada, la presentadora mexicana hizo ayer el anuncio a través de las redes sociales. "Tengo una noticia que me emociona mucho", comenzó compartiendo 'Chiquibaby'. "Mañana visitamos a la familia de Despierta América. Nos vemos a las 7am por Univision", dio a conocer la ahora locutora de radio, quien también trabajó durante muchos años en Univision "Estoy muy ilusionada de saludar a amigos, colegas y de volver a conectar con ustedes". La presentadora fue recibida este martes con los brazos abiertos por los conductores de Despierta América. "¡Qué gusto tenerte en esta tu casa!", dijo Karla tras recibirla en el estudio. Chiquibaby Chiquibaby en Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Chiquibaby "La verdad es que tengo muchos sentimientos encontrados desde que venía en camino", reconoció Chiquibaby. "Estoy muy, muy contenta, de verdad que me daban ganas de llorar porque aquí comencé mi carrera como corresponsal, entonces estoy muy, muy contenta, muy feliz de verlos a ustedes aquí en su estudio, no conocía estos estudios". Aunque en los últimos años trabajó en el programa de la competencia, Chiquibaby reconoció que siempre ha visto Despierta América como su casa y a su equipo como parte de su familia. "La verdad es que sí la veo como mi casa, los veo como de mi familia, a pesar de que todos estábamos a lo mejor en diferentes proyectos, el verlos fuera de los estudios y tenerles ese cariño, esa admiración a cada uno de ustedes… La verdad es que el estar aquí sentada con ustedes es un privilegio y humildemente les digo que estoy muy contenta de estar de regreso a Despierta América, renovada y obviamente, como dice la jefa, mejorada", dijo entre risas. Si bien no mencionó directamente su despido de Telemundo, la conductora sí habló de cómo este inesperado suceso en su vida se convirtió en una "oportunidad" para ella. "Ustedes saben que este trabajo a veces es muy intenso, yo con la radio y la televisión no tenía mucho tiempo de viajar y entonces cuando me dan esta oportunidad [refiriéndose a su despido] en noviembre mi marido dice 'bueno pues hay que hacer lo que no podemos hacer', entonces disfruté de unos viajecitos, estar con mi esposo, con mi familia y con mi bebé", señaló. "Yo creo que en el momento cuando te pasan cosas que a lo mejor no son tan bonitas o que no las ves en ese momento como la gran oportunidad de mi vida las debes de tomar como una oportunidad", aseveró. "Yo veo cómo Capri está creciendo cada semana y sentía que yo no pasaba tanto tiempo con ella y ahorita en estos meses que he estado con ella me siento hasta más compenetrada con ella. Estoy viviendo esos momentos que a lo mejor ya nunca voy a volver a vivir, así que lo estoy disfrutando. Pero obviamente ustedes saben que mi trabajo es algo que quiero mucho y al público también, así que lo extraño". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquibaby también dio pistas de lo que será su próxima participación en los medios hispanos. "Próximamente tengo una sorpresita con Uforia, que ya se los estaré presentando oficialmente aquí en Despierta América", avanzó.

