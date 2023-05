Chiquibaby habla de su regreso a la televisión y la alianza que acaba de establecer con TelevisaUnivision La expresentadora de las mañanas de Telemundo estuvo conduciendo recientemente durante varios días Despierta América (Univision). "¿Si me sentía rara? Te soy honesta, no". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquibaby Stephanie Himonidis | Credit: Cortesía A medio año de su salida de Hoy Día (Telemundo), Stephanie Himonidis, mejor conocida como 'Chiquibaby', regresó por unos días a su antigua rutina mañanera. La presentadora mexicana volvía a madrugar para estar nuevamente cerca de su público, esta vez desde una pantalla diferente: la de Univision. La también locutora de radio fue invitada a conducir los días 18, 19 y 22 de mayo el programa matutino Despierta América (Univision). "Definitivamente uno se acostumbra facilísimo a no levantarse temprano, pero cuando te levantas para hacer lo que te gusta te levantas con mucha ilusión", asevera. "Estoy feliz de estar de regreso en la televisión. De verdad que disfruto mucho mi trabajo, siempre lo he disfrutado y el poder regresar a la televisión en sí y poder tener ese contacto con mi público me da una gran satisfacción y me siento muy bendecida por la invitación", expresa. Aunque llevaba varios años conduciendo el show mañanero de Telemundo, Chiquibaby reconoce que se sintió como en casa en Despierta América. "¿Si me sentía rara? Te soy honesta, no. Es algo muy curioso porque a pesar de que yo estuve 8 años en Telemundo, una cadena que me apoyó mucho y me dio muchas oportunidades, la verdad es que conozco a todo el equipo de Despierta América, trabajé con todo el equipo en algún momento, entonces de verdad que me sentí como que si nunca me hubiera ido. Lo puedo describir como cuando tienes un amigo muy buen amigo y lo ves cada tres años y lo ves como que si lo hubieras visto ayer. Así me sentí". Chiquibaby Stephanie Himonidis | Credit: Cortesía Y es que la presentadora inició su carrera en la televisión nacional en los morning shows con Despierta América. "Primero como invitada especial y después me convertí en una colaboradora especial desde Los Ángeles y venía y conducía y siempre lo disfruté muchísimo, así que fue una gran plataforma para mi crecimiento en su momento. Despierta América estuvo ahí desde mis inicios. LuzMa [productora] y el equipo siempre me han querido mucho y me han apoyado". Su futuro en Despierta América ¿Será que después de esta invitación veremos más seguido a Chiquibaby en Despierta América? "Por ahora he estado como cohost del show los días que me han invitado y yo abierta a que me inviten las veces que quieran, así que espero me vean más seguido por ahí", responde. Chiquibaby Stephanie Himonidis en Despierta América | Credit: Instagram Chiquibaby SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su alianza con TelevisaUnivision De lo que no hay duda es de que su relación profesional con TelevisaUnivision no ha hecho más que empezar. La conductora ha establecido una alianza con Uforia, la división de radio y eventos musicales de TelevisaUnivision, para incluir su programa de radio, El show de Chiquibaby, el cual lleva 8 años al aire, en esta plataforma. "Ahora mi show se escucha en la plataforma de Uforia, o sea hemos creado una alianza con ellos. Este es uno de los proyectos que tenemos en mente para trabajar con TelevisaUnivision en todas las plataformas que sean posible", cuenta ilusionada. La misma ilusión con la que mira al futuro. "Yo siempre estoy abierta a nuevas posibilidades y por ahí algo que se presente en el futuro cercano, pero eso el público y Dios dirá".

