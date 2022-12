Chiquibaby confiesa qué es lo que no extraña de estar en Hoy día. "A nadie se la deseo" Tras su salida de la cadena Telemundo hace un mes, Chiquibaby confiesa qué es lo que extraña y lo que no de estar en el programa mañanero Hoy día Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras su salida de la cadena Telemundo hace un mes, Stephanie Hominidis mejor conocida como Chiquibaby confiesa lo que extraña y no de conducir el programa Hoy día. "Primero digamos lo que no extraño, obviamente la levantada temprano a nadie se la deseo", dijo la locutora. "Porque nunca te acostumbras a levantarte temprano, así que, sí estoy disfrutando un poco más, me ven un poco más descansadita". ¿Y lo que extrañas? "Lo que sí extraño full, o sea, aparte del equipo de trabajo con el que trabajé por mucho años, mi comadre [Adamari López], o sea, sí los extraño, esa energía", confiesa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El que me hagan el pelo y me maquillen todos los días. Así que en mis reels no me ven igual porque pues yo no me arreglo igual, así que un beso a todas [las maquillistas] que ya saben que las quiero: a la Lety, la More, a la Marle, las adoro y las extraño muchísimo". Fue en noviembre, un día después de que se diera a conocer el despido del presentador y fashionista Rodner Figueroa que se comunicó que la mexicana también salía de la cadena.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Chiquibaby confiesa qué es lo que no extraña de estar en Hoy día. "A nadie se la deseo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.