"Tengo que dejar que la vida me sorprenda con lo que tenga que venir", declaraba Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, en noviembre del año pasado tan solo unos días después de su despido de Telemundo. Y vaya que sí la vida la ha sorprendido. Hace tan solo unas semanas, la presentadora mexicana se convertía en la nueva conductora del programa de Univision ¡Siéntese quien pueda! luego de que Julián Gil, su presentador, tomara la decisión de embarcarse en otro proyecto en México. "Me dicen que había una lista [de candidatas] y yo estaba en la posición número 1, así que me preguntaron si a mí me interesaba [ser la conductora]", cuenta Chiquibaby. No dijo que sí al instante. "Sí lo pensé porque tuve preguntas de qué tipo de rol tendría yo en el programa", confiesa, "pero conociendo al equipo, a los panelistas y lo que ya viví en su día como invitada era una oportunidad para mí de regresar a la televisión con mi público, de regresar también a Univision y la verdad es que tenía muchas ganas porque extrañaba hacer televisión, así que dije que sí".

La presentadora, quien cuenta con casi medio millón de seguidores en Instagram, no pensó que fuera a regresar "tan rápido" a la televisión. "Había regresado a la televisión como invitada, pero no como host de un programa. Humildemente [estoy] muy agradecida con la oportunidad y que haya habido la confianza de parte de Univision, pero también de Carlos Mesber, productor ejecutivo y creador de We Love Entertainment, de creer ciegamente en mi trabajo", comenta. "Lo agradezco infinitamente porque también me da una refrescada a mi vida, a mi corazón de que mi trabajo por más de 20 años ha valido la pena y se me abre una puerta más".

Aunque el programa lleva casi un año al aire, a la conductora no se le dificultó adaptarse a la dinámica del show. "Me ha sido muy fácil", asegura. "Pero si algo yo he tenido en mi carrera laboral es que tú siempre si eres la nueva por más que vengas como conductora o lo que sea tú tienes que respetar jerarquías, debes de respetar los roles, a los compañeros que están ahí porque su trabajo les ha tocado estar ahí. Y me ha pasado en todos los proyectos que he hecho, especialmente en televisión. Y esta no fue la excepción. Hay que respetar cuando llega uno a un nuevo lugar, saber escuchar, saberle dar el lugar a cada quien y respetar a cada quien".

A pesar de ser la 'nueva' del equipo, Chiquibaby ya conocía a la mitad de sus compañeros. "Con Álex Rodríguez, Lucho Borrego, Karla Gómez y Catalina Mora había trabajado en ¡Suelta la sopa!, con Álex hasta en la radio y con Lucho hay una amistad de por medio, o sea hay una empatía muy padre", cuenta. "Las que he tenido que conocer un poco más y estoy muy ansiosa de conocerlas porque son mujeres tan fuertes con unas historias tan poderosas y tan lindas ellas, no solamente físicamente sino como personas, son las demás chicas, Vanessa [Arias], Kerly [Ruiz] y Alejandra [Jaramillo]. Pero todos se han portado tan lindos que no me siento más que agradecida".

Llevas ya varias semanas conduciendo el programa, ¿qué es lo que más estás disfrutando?

No levantarme temprano. El horario me encanta y aparte que me da esa versatilidad de vestirme como me gusta. Como es un show de tarde y más relajado puedo ser más yo y ponerme de repente lo que se me antoja. A veces en un morning show tenía que ser más propia, vestirme más larguito, menos escotes y cosas así. Obviamente soy la host del show y trato de cuidar mucho mi imagen, pero me gusta a través de mi vestuario, de mis peinados y de mi maquillaje mostrar mi personalidad.

Julián Gil llevaba casi un año conduciendo el programa, ¿cómo has sentido la respuesta del público hacia tu trabajo?

Yo creo que ha sido muy, muy positiva. Definitivamente Julián Gil es un chavo con una trayectoria muy grande, tiene mucha fanaticada, mucha gente que lo quiere mucho. Y la gente que lo conoce como persona sabe que es un muy buen ser humano. Yo he tenido la oportunidad de conocerle así. Siempre hay esa estela un poco de 'ella tomó como su lugar'. Pero no lo veo yo así, yo lo veo como que somos compañeros y yo por ahora estoy tomando su lugar. Pero la verdad que en general he sentido buena la respuesta, muy, muy positiva. Al menos lo que a mí me ha llegado, si hay alguna hater por ahí yo creo que me tiene bloqueado (ríe).

Además de ¡Siéntese quien pueda! tienes tu programa de radio y eres mamá, ¿cómo lo estás logrando compaginar todo?

No sé si lo estoy logrando (ríe). Se me ha puesto difícil la cosa. Antes yo me quejaba que me levantaba más temprano, pero ahora llego más tarde a casa y tengo que grabar el show de radio y luego tengo que crear contenido y tengo que hacer otras cositas –las cosas que hace uno como ama de casa–, y aparte ser mamá. No es fácil, pero también lo veo como un ejemplo que voy a ser yo para mi hija. Yo quiero que mi hija me vea como una mujer fuerte, poderosa, independiente, trabajadora y se lo estoy mostrando de esta manera, aunque a veces sí siento un poquito de cosita cuando hay días muy fuertes como hoy en que le dedico una hora o dos de sentarme con ella a jugar. Me gusta todos los días al menos dedicarle un tiempo de sentarme y hacer algo con ella. A veces te sientes un poquito culpable, pero yo creo que nos pasa a todas las mamás profesionales y profesionistas.

¿Cómo es ahora un día en la vida de Chiquibaby? Descríbenos tu rutina…

Capri se levanta como a las 5 y media y luego viene la señora que me ayuda con ella a las 6. A veces me acuesto un ratito más. Me levanto a las 7 y corro para ¡Siéntese quien pueda!, regreso, hago mi show de radio, entre eso trato de comer y luego me pongo a hacer cositas que falten de la casa, que si hacer pagos o hacer cosas de social media porque, por ejemplo, ahorita no he subido nada en social media porque estaba haciendo 20 mil cosas. Después me quito todo, me desmantelo como dicen y le dedico tiempo a mi hija. Y ya después hacemos toda la rutina del baño, de ver un tantito de tele, contarle un cuento y dormirla. Yo soy la que la duermo. Ya después de las 6 y media, 7 de la noche, entonces es mi tiempo mío en donde me tomo mi copita de vino o como algo o la paso con mi marido. Mi día termina como a las 9, 10 de la noche.

Cuando llega el fin de semana lo único que querrás es descansar, ¿o me equivoco?

Exactamente, pero es cuando más cansada estoy porque es cuando me tengo que levantar temprano porque trato de que el sábado y domingo no tenga ayuda y pues Capri se levanta temprano y necesita atención. Pero también esos momentos sé que no los voy a tener toda la vida, así que trato, aunque esté cansada, de disfrutarlos.