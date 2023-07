Chiquibaby aclara por qué estará tomando el lugar de Julián Gil en ¡Siéntese quien pueda! La conductora mexicana conducirá desde este martes el programa que Univision transmite a la 1 p. m., hora del Este. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquibaby Chiquibaby; Julián Gil | Credit: Instagram Chiquibaby; Mezcalent Con la llegada del verano, ¡Siéntese quien pueda! inicia este martes una nueva etapa a la 1 p. m., hora del Este, por la pantalla de Univision. El programa, que presentaba desde su estreno Julián Gil, será conducido a partir de ahora por el extalento de las mañanas de Telemundo, Chiquibaby. "Estoy feliz. Ya estamos aquí en el estudio de ¡Siéntese quien pueda! alistándonos para el show del día de hoy", expresaba esta mañana la conductora mexicana a través de un Instagram Live. "Llegó el verano a ¡Siéntese quien pueda! y me he venido a echarle un poquito de calor, de fogón, bueno de por sí ya hay un montón de gente supertalentosa y superguapa y con mucha fuerza y energía positiva, pero un poquito no le cae nada mal a nadie, entonces aquí estamos", agregó. Chiquibaby Chiquibaby | Credit: Instagram Chiquibaby Aunque es un show que ya conoce puesto que ha estado de invitada en varias ocasiones, Chiquibaby reconoció que no es lo mismo estar de paso que llevar la batuta. "Quieras o no es un nuevo show, es una nueva dinámica, una nueva coreografía con las cámaras. Es diferente llevar la batuta y moverlo de un lado para otro, no es tan fácil pero hay un gran equipo", aseveró. ¿Por qué Julián no estará presentando el programa? La conductora habló al respecto durante su transmisión en vivo, donde fue preguntada sobre ello. Julián Gil Julián Gil | Credit: Mezcalent "Efectivamente yo estaré tomando el lugar de Julián Gil por ahora, pero por algo muy positivo, por algo muy grande para él, por un proyecto muy, muy padre que él ha venido trabajando mucho tiempo y es algo que a él le llena de mucha emoción también", explicó. "No fue fácil el ceder el lugar por ahora, pero él me dijo que no le gustan las despedidas, porque no es una despedida, él podría regresar en cualquier momento aquí al programa, pero este proyecto le necesita su atención, así que le deseamos todo el éxito del mundo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquibaby comentó que Julián "es un caballero, me deseó todas las buenas vibras y bueno yo voy a cuidar de su changarro como le dije y vamos a pasarla muy bien".

