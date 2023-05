Chiky Bombom y Andrea Meza hablan sobre cómo han vivido los cambios en Hoy Día Hace ya algo más de un mes que Adamari López dejó de formar parte de las mañanas de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiky Bombom Chiky Bombom; Adamari López; Andrea Meza | Credit: Mezcalent (x3) El programa matutino Hoy Día dijo adiós a principios de abril a quien era hasta ese momento su conductora estrella, Adamari López. Tras una década al frente de las mañanas de Telemundo, la carismática presentadora puertorriqueña y la cadena hispana "decidieron mutuamente" que era "el momento oportuno" para que ella dejara su rol como presentadora del show mañanero. La también actriz fue "una parte integral de las mañanas de Telemundo por más de una década, ayudándole a los hispanos a comenzar su día con su personalidad encantadora y llena de energía", por lo que su salida dejó en shock a muchos y generó un gran revuelo mediático. Pero, ¿cómo han vivido sus ya excompañeros su salida y los cambios que ha experimentado el show? Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent "Enfocada, yo confío en todos los cambios que los ejecutivos quieran hacer, yo soy nuevecita, apenas estoy gateando, me falta aprender a caminar y después correr y simplemente fluyo tranquilita así tranquilita por abajito", dijo este lunes Chiky Bombom en una entrevista con Yoselin Acevedo para Mamás Latinas a su paso por la alfombra roja del evento en el que Telemundo reveló en Nueva York su nueva programación para la temporada 2023-24. Chiky Bombom Chiky Bombom | Credit: Mezcalent La influencer dominicana reconoció que su vida "ha cambiado muchísimo" desde que a finales del año pasado se integrara al equipo de conductores del programa matutino de Telemundo. "[Estoy] rebosada de bendiciones. No he tenido ni el momento como de procesar todo lo que está pasando, pero me lo estoy gozando que es lo importante", expresó. En el evento también estuvo presente Andrea Meza, quien era hasta principios de abril otra de las compañeras de Adamari en las mañanas de la cadena hispana. Andrea Meza Andrea Meza | Credit: Mezcalent "Lo que he aprendido es que esta industria es siempre cambiante, que siempre te sorprende y que hay que vivir el momento", declaró a Mamás Latinas respecto a los cambios que ha experimentado el show. "Yo creo que uno nunca sabe lo que va a pasar el día que viene, y también he aprendido a no tomarme las cosas personales, a disfrutar mientras estamos, a aprender mientras estamos y a pensar también en el futuro, a ponernos a pensar que tenemos que tener un plan b para todo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora mexicana reveló que habló con Adamari tras conocerse la noticia. "Hablé con ella después de que salió. Le escribí obviamente sorprendida, yo ni siquiera estaba cuando dijeron la noticia y ella me dijo que estaba bien y que ojalá nos reencontremos en algún momento". Hoy Día se transmite a las 7 a. m., hora del Este, por Telemundo.

