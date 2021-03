Close

Chef Yisus: "Mira quién baila ha sido una terapia para mí" El carismático chef del programa Despierta América (Univision) debuta este domingo en la pista de Mira quién baila. "Mis hijas están felices, quieren que practique los bailes con ellas. Son fans number one", asegura. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El sueño que tenía su madre de verlo bailar cada semana en la pista de Mira quién baila (Univision) se ha convertido en el gran aliciente del chef Yisus a la hora de afrontar este domingo la primera gala del programa a tan solo una semana de su partida. "Mi mamá todo lo que fuera un logro laboral y algo de crecimiento y aprendizaje de mi parte, para ella eso valía oro, así que estar aquí concursando yo sé que le llena de mucha alegría y eso es lo que vamos a seguir haciendo", asegura en entrevista con People en Español vía Zoom. Yisus sentimos mucho la muerte de tu madre, ¿cómo estás? Bien, tú sabes que eso es de ups and downs, como dicen, pero feliz de que estoy acá en el show. Era lo que la vieja quería y esto ha sido una gran terapia más bien para mí. Imagino que saber que tu madre soñaba con verte en el programa te dará mucha fuerza Sí, sin duda. Mi mamá todo lo que fuera un logro laboral y algo de crecimiento y aprendizaje de mi parte, para ella eso valía oro, así que estar aquí concursando yo sé que le llena de mucha alegría y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Image zoom Yisus y su madre | Credit: Instagram Chef Yisus ¿Con qué nos vas a sorprender en la primera gala? Nos toca un duelo con Tony Dandrades de salsa. Él va a bailar una canción de salsa, yo voy a bailar otra canción de salsa y vamos a darlo todo a ver quién de los dos gana. Ya comenzaron los ensayos, ¿qué tal se te está dando? Yo tenía otro concepto distinto de salsa (reí), además los conteos y todas las cosas que hay que llevar, pero igual se disfruta mucho porque ya sabes que en la música, [especialmente] la sala es muy alegre y toca disfrutarlo para que se note y eso lo vean los jueces también. La actitud en el escenario también es muy importante, ¿no? Sí, sin duda. ¿Está siendo más fácil o más difícil de lo que esperabas? Un poquitico más difícil de lo que esperaba. Sin duda esas otras invitaciones anteriores me han funcionado muy bien, por lo menos para no entrar de cero, pero participar ya en el show fijo es mucho más exigente física, emocional y mentalmente porque son, en una semana, casi tres bailes que nos aprendemos contando con lo que es opening, entonces sí es fuerte. Image zoom Chef Yisus, participante de Mira quién baila Univision All Stars | Credit: UNIVISION ¿Cuántos horas aproximadamente hay que invertirle a cada gala? Nosotros estamos acá de lunes hasta la gala, de 9:30 de la mañana a 7 de la noche. Si sacas la cuenta vienen siendo unas 10 horas diaria, o sea que se le dedican unas 70 horas a la semana. Tener una buena condición física ayudará Ayuda, pero no lo es todo porque por mucho ejercicio o deporte que hayas jugado anteriormente el baile sin darte cuenta te está trabajando absolutamente todo y con la música y la pareja no te vas dando cuenta sino hasta que terminas que llegas a la casa te echas un baño y ya te das cuenta de que no vales medio (ríe) y después a pararte al día siguiente a hacer lo mismo, así que sí ayuda estar en buena condición, pero igual es exigente. ¿Podrás compaginar Mira quién baila con Despierta América? Aquí en la producción han sido bastante flexibles con el horario. Por suerte, Despierta América es muy temprano y todavía me de chance de hacer mi segmento sin que choque con la entrada acá y si es necesario hacer algún ajuste se hace, así que muy bien. Todo lo han manejado perfectamente bien, tenemos tiempo para ambas cosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tus hijas estarán ansiosas por verte bailar Ellas están felices. Quieren que practique los bailes con ellas, que se los enseñe, quieren venir para acá a verme, son fans number one. Ellas son muy artísticas, también a ambas les gusta la música y el baile y me encanta tener esa motivación de que ellas apenas me vean se van a contentar mucho y que eso va a quedar ahí para siempre. Image zoom Chef Yisus, participante de Mira quién baila Univision All Stars | Credit: UNIVISION ¿A qué fundación representarás y por qué? Justamente escogí la fundación Amigos For Kids pensando mucho en mis niñas y en ser papá, dándole la importancia a lo que es el crecimiento y el desarrollo de los niños y que esta será siempre la mejor inversión que podemos hacer: darles lo que se le pueda a los niños en su formación para que en un futuro todos en general vayamos mejorando. Cuando uno se convierte en padre todo cambia, ¿cierto? Mucho, para mí ahora eso es prioridad absoluta, tanto mis niñas como el resto de los niños. En 30 años ellos serán los que van a llevar el país y el mundo y si no lo hacemos ahorita con esa inversión y con esa atención no podemos esperar nada especial en un futuro.

