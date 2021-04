Chef Yisus rinde un emotivo homenaje a su mamá en Mira quién baila El carismático chef se dejó este domingo el corazón en la pista de baile del exitoso programa de Univision con un número muy especial que emocionó a todos. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una semana más, el chef Yisus logró brillar en la pista de Mira quién baila (Univision), perfilándose como el ganador de esta temporada del exitoso reality de baile. El reconocido chef del programa Despierta América (Univision) hizo llorar de emoción este domingo al jurado con un número de baile muy especial en el que el recuerdo de su mamá, quien falleció hace apenas unas semanas víctima de cáncer, estuvo muy presente. "Esta semana me toca bailar un contemporáneo de una letra que me recuerda mucho a mi mamá y por eso lo siento tan especial", reconoció en su vídeo de presentación antes de actuar. Yisus no pudo evitar emocionarse al terminar el baile y ver la imagen de su mamá proyectada en la pista, rindiéndole así un emotivo homenaje a su progenitora. "Pensé que no iba a llorar hoy", dijo Dayanara Torres, una de las tres juezas del show, con su rostro envuelto en lágrimas al comenzar a valorar la actuación del chef. "Yo que tengo niños te digo como madre que verte así bailar, la forma tan hermosa que expresaste tu dulzura, tu cariño… Se notaba tanto cariño, tanto cuidado, tanta sutileza, tanta emoción. Me llenaste el alma y estoy segura de que tu mamá no puede estar más orgullosa de ti y de lo que has hecho hoy. Eres increíble", expresó la modelo y actriz puertorriqueña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yisus, quien dejó su corazón en la pista, reconoció que su participación en Mira quién baila ha sido una gran terapia para él a la hora de afrontar la dolorosa pérdida de su madre. Chef Yisus Image zoom Chef Yisus rinde un homenaje a su mamá en Mira quién baila | Credit: Cortesía UNIVISION "Si yo me hubiese quedado en la casa sin esto pasando la pérdida de mi mamá hubiese sido mucho más dura", aseveró. "Mi relación con mi mamá siempre fue supercercana, ella fue una mamá muy presente, yo por ser el hermano menor quizás había un poquito más de consentimiento y sí ella se desvivió por nosotros, en general por los 3". El chef compartió que el sueño de su mamá era verlo bailar en la pista de Mira quién baila, por lo que eso le dio la fuerza necesaria para continuar participando en el show. Chef Yisus Image zoom Chef Yisus rinde un homenaje a su mamá en Mira quién baila | Credit: Cortesía UNIVISION "Cuando le regresa el cáncer las terapias le pegaron muy fuerte, ella solo aguantó dos terapias de quimio y las últimas semanas pasaron muy rápido. Me decía: 'Te quiero ver bailar, deseo verte bailar'. Ya después en el hospital pues también dándome mucho ánimo, me decía: 'Sé que lo vas a hacer muy bien, sé que vas a ganar', como toda mamá siempre positiva'", contó.

