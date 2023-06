Sabor de América, así será el programa que conducirá el chef Yisus El carismático chef de Despierta América tendrá su propio programa en el servicio de streaming de TelevisaUnivision, ViX. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chef Yisus Chef Yisus conduce Sabores de América | Credit: ViX A principios de mayo, tras varias semanas alejado de la pantalla de Univision, el chef Yisus compartía emocionado en Despierta América (Univision) con sus compañeros la noticia de que iba a tener su proprio espacio en el servicio de streaming de TelevisaUnivision, ViX. "Es un programa perfecto, a la medida, como lo quería", dijo entonces. Hoy se sabe que el programa, cuyo título tentativo es Sabor de América, forma parte de las siete nuevas creaciones originales –cinco series, una película y el show del chef Yisus– que prepara la plataforma para el segundo trimestre del año. "Con estas siete nuevas producciones seguimos incrementando nuestra oferta de contenido original en ViX, con historias que apelan a los diversos gustos de nuestras audiencias", comentó Rodrigo Mazón, Chief Content Officer ViX para TelevisaUnivision. "Desde el lanzamiento hemos venido trabajando por un camino de constante desarrollo y producción que sabemos hoy refleja y resuena fuertemente con los gustos de la audiencia y generan grandes éxitos en nuestro servicio", agregó. En Sabor de América el chef de Despierta América, Jesús Díaz, "se pone en marcha para encontrar el nuevo sabor de la cocina latina y las formas en que la comida conecta culturas y comunidades en todo Estados Unidos", anunció la compañía. Chef Yisus Chef Yisus en Sabores de América | Credit: ViX Desde la costa del Atlántico hasta la del Pacífico, el chef descubrirá el verdadero sabor latino en restaurantes grandes y pequeños, desde destinos de alta cocina con estrellas Michelin hasta pequeñas taquerías en el mediano oeste del país. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yisus no puede estar más emocionado con esta nueva aventura profesional que está pudiendo compaginar con su trabajo en el programa matutino de Univision. "Es una maravilla", expresaba semanas atrás. "Es un programa de viajes visitando restaurantes, contando historias de nuestra gente, de inmigrantes que le han echado toda, distintas generaciones, gente que viene a este país a echar para adelante y que monta su negocio, y nos cuentan la historia y nos muestran los platos más exitosos digamos de su menú". ¿Cuándo se estrena? ViX aún no ha revelado la fecha de estreno de este nuevo programa que promete conquistar el paladar de la audiencia. Pero se espera que llegue muy pronto.

