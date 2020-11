Close

La reacción de los excompañeros del chef James al verlo en el programa de la competencia Varios rostros y exrostros del programa matutino de Telemundo no tardaron en reaccionar al ver el pasado viernes al carismático chef en el show de Univision. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A poco más de dos meses de su sorpresiva salida de Un nuevo día (Telemundo), el chef James hizo el pasado viernes su debut en el programa matutino Despierta América (Univision). "Esta es la prueba de que la comida nos une. Aquí no hay barreras, ni competencia. Aquí hay ganas de enseñarle a todo el mundo que la comida es parte de nosotros, que le suma a la felicidad y al compartir. Por más de 10 años vi este set por televisión únicamente y mi objetivo fue competir con ellos. Estar hoy en este supershow se sintió increíble", escribió en su cuenta de Instagram. Aunque se trató de una ocasión especial que no volverá a repetirse, al menos no en un futuro cercano, la noticia revolucionó por completo las redes sociales ya que era la primera vez que James se dejaba ver en el show que durante muchos años fue su principal competencia. Su presencia en el programa matutino de Univision generó todo tipo de reacciones, entre ellas las de varios conductores con los que el chef compartió pantalla en el show de Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de las primeras en pronunciarse tras ver a James en la cadena rival fue Chiquibaby, quien conduce actualmente el programa matutino de Telemundo junto a Adamari López. "Éxitos siempre", escribió la presentadora mexicana. Otra reacción que no se hizo esperar fue la de Rashel Díaz, quien aunque ya no forma parte de Un nuevo día estuvo al frente del show durante más de una década. "Me encanta", comentó la conductora cubana, quien es muy amiga del chef. Image zoom Credit: Instagram Héctor Sandarti, quien también trabajó durante dos años con James en Un nuevo día, fue otro de los excompañeros que reaccionó de manera muy positiva a la noticia. "¡Qué chingón papá!", escribió el presentador guatemalteco.

