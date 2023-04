Expresentador de Hoy día sobre la salida de Adamari López: "Algunos aceleran su camino al fracaso" El que fuera pieza fundamental del show por casi una década, ha opinado así. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La salida de Adamari López de Hoy día generó una gran conmoción. Y la sigue produciendo. Muchos han sido los compañeros que se pronunciaron al respecto, sobre todo, deseándole lo mejor en su nueva etapa y esperanzados de que llegan cosas nuevas y mejores a su vida. Pero hubo alguien, concretamente un expresentador del show en casi todas sus etapas y formas, que se atrevió a dar un paso más allá y opinar sobre la salida de la que fue su compañera y es su amiga, a pesar de no seguir trabajando juntos. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Sin pelos en la lengua, este fue el comentario que escribió a su colega. "A disfrutar de la vida, Adamari López, la vida es de ciclos, ¡y ya no tenías a dónde crecer ahí! ¡Ahora empiezas una etapa desde 20 escalones mas arriba! Nuevamente nos demuestran que aunque la tele no pasa por su mejor momento, algunos aceleran su camino al fracaso con decisiones como estas", apuntó el Chef James. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cocinero salió del show, Un nuevo día, también de manera abrupta hace casi tres años, después de una década siendo una de las caras más activas y queridas del programa. adamari lopez chef james Credit: Cortesía: Un Nuevo Día Instagram, Adamari López & Chef James La complicidad entre el venezolano y la puertorriqueña atravesaba la pantalla chica y llegaba cada mañana a los hogares de la audiencia. Ambos se la pasaban de broma siempre apostando por la alegría y la buena vibra. También estuvieron el uno para el otro para arroparse en los momentos más difíciles, tanto delante como detrás de las cámaras. Chef James Mensaje del Chef James a Adamari López | Credit: IG/Adamari López El humor siempre fue la bandera de ambos. Por eso, en este sentido escrito a Adamari, el cocinero hizo un hueco para recurrir a la broma. "¡Aprovecha pa' dormir hasta las 9AM! Lo mejor está por venir", le expresó convencido y sin lugar a dudas. Él lo sabe de buena mano.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Expresentador de Hoy día sobre la salida de Adamari López: "Algunos aceleran su camino al fracaso"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.