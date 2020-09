"¡Viene algo muy grande!": El Chef James comparte buenas noticias tras su salida de Un nuevo día El cocinero venezolano nos ha hecho partícipes de buenísimas noticias a nivel laboral y personal. Feliz y muy ilusionado, contó qué le espera de ahora en adelante. ¡Enhorabuena! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Que la vida no se acaba en Un nuevo día nos lo han demostrado Héctor Sandarti, Rashel Díaz y ahora, el Chef James. Sus salidas del programa nos han dejado un vacío grande pero su rapidez en recomponer sus vidas tanto personales como profesionales demuestra que lo mejor está siempre por llegar. El último en comprobar esta teoría ha sido el cocinero venezolano quien a través de sus redes ha compartido varias noticias, todas buenísmimas. "¡Viene algo muy grande!", dijo refiriéndose a su carrera. Una noticia que pronto contará a través de su página web www.chefjames.com y que promete sorpresas. Además, desde su salida de Telemundo su libro Cocina en casa con Chef James ¡ha agotado existencias! Con un gran entusiasmo se lo hacía saber a sus seguidores, que han sido de sus más grandes apoyos en estos momentos tan significativos en su vida. Image zoom Chef James Image zoom Chef James "¡Más de 300 copias vendidas en un día! Graciassssss", escribió en sus redes. Apenas quedan 4 copias más en español y una en inglés. ¡Enhorabuena! Eso sumado a la noticia que guarda y que pronto nos hará saber, supone una inyección de energía y alegría que nos alegra infinitamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso no es todo. En lo personal, hay algo aún mucho mejor. Su chiquitín, Jamie, ¡ya gatea y de qué forma! Un poco más y se nos pone a correr. Las imágenes son una auténtica delicia y han enternecido a todos, como estos besos a su papi. La vida sigue, incluso para mejor. La familia es siempre el mayor logro de todos y James lo valora infinitamente. ¡Nos unimos a esas felicitaciones por todo lo bueno que llega en todos los ámbitos! Estamos muy pendientes.

